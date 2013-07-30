T24 LogoT24 Logo
Spor

Ronadinho'nun menajeri İstanbul'da!

Beşiktaş'ta Ronaldinho transferinde mutlu sona yaklaşıyor

30 Temmuz 2013 15:06

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Ronaldinho’nun menajeriyle Türkiye’de masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, oyuncunun maliyeti için de sponsorlarla görüşüyor.

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giyen dünyaca ünlü yıldızın abisi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Roberto Assis akşam saatlerinde siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak İstanbul’a geldi.

Daha önce Beşiktaş'ın yaptığı teklif için süre isteyen Assis’in siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmelerim olumlu geçmesi üzerine ani bir kararla İstanbul’a gelmesi camiada heyecan yarattı.

Geçen hafta Atletico Mineiro’nun Libertadores Kupası’nı kaldırmasında önemli rol oynayan 33 yaşındaki yıldız, Olimpia maçının ardından ayrılık sinyalleri vermiş, yeniden Avrupa'da forma giymek istediğini söylemişti.

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi aralık ayında sona erecek Brezilyalı futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır...

Siyah-beyazlılar, imza parası ve  yıllık ücret için ismi sır gibi saklanan bir sponsor ile anlaştığı gelen haberler arasında... Dünyaca ünlü yıldızın abisi ve menajeri olan Roberto Assis’in  İstanbul'da hem siyah-beyazlı yöneticilerle görüşeceği hem de sponsor firma ile masaya oturacağı öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Assis 3 gün içerisinde İstanbul’dan ayrılarak son karar için Ronaldinho ile görüşecek.

ETİKETLER

ronaldinhobeşiktaşmenajeristanbul

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump: Bize saldırı olursa İran'da 52 hedef belirledik, çok sert...

İstanbul Barosu Başkanı Durakoğlu: 2024 yılında 220 bin avukat olacak,...

MEB, Hizbullah’a yakın vakfın okullarda sınav düzenlemesine izin verdi; çok...

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Eski AKP Milletvekili Yeneroğlu’ndan AKP’ye: Hocanıza da mı tahammülünüz yok,...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24