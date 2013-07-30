Ronadinho'nun menajeri İstanbul'da!

Beşiktaş, Brezilyalı yıldız Ronaldinho’nun menajeriyle Türkiye’de masaya oturdu. Siyah-beyazlılar, oyuncunun maliyeti için de sponsorlarla görüşüyor.

Brezilya'nın Atletico Mineiro takımında forma giyen dünyaca ünlü yıldızın abisi ve aynı zamanda menajerliğini yapan Roberto Assis akşam saatlerinde siyah-beyazlı kulübün davetlisi olarak İstanbul’a geldi.

Daha önce Beşiktaş'ın yaptığı teklif için süre isteyen Assis’in siyah-beyazlı yöneticilerle yaptığı görüşmelerim olumlu geçmesi üzerine ani bir kararla İstanbul’a gelmesi camiada heyecan yarattı.

Geçen hafta Atletico Mineiro’nun Libertadores Kupası’nı kaldırmasında önemli rol oynayan 33 yaşındaki yıldız, Olimpia maçının ardından ayrılık sinyalleri vermiş, yeniden Avrupa'da forma giymek istediğini söylemişti.

Beşiktaş yönetimi, sözleşmesi aralık ayında sona erecek Brezilyalı futbolcu için 5 milyon euro bonservis bedeli ödemeye hazır...

Siyah-beyazlılar, imza parası ve yıllık ücret için ismi sır gibi saklanan bir sponsor ile anlaştığı gelen haberler arasında... Dünyaca ünlü yıldızın abisi ve menajeri olan Roberto Assis’in İstanbul'da hem siyah-beyazlı yöneticilerle görüşeceği hem de sponsor firma ile masaya oturacağı öğrenildi.

Görüşmelerin olumlu geçmesi halinde Assis 3 gün içerisinde İstanbul’dan ayrılarak son karar için Ronaldinho ile görüşecek.