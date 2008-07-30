Ron Artest Houston'da

Tempo24 -



NBA'in en yetenekli ancak bir o kadar sorunlu oyuncularından Ron Artest'in, New York Knicks ya da Los Angeles Lakers'a takası gündemdeydi. Ancak Kings, kontratının son yılına giren Artest'i Houston Rockets'a takas etme kararı aldı.

Kings, Artest karşılığında Houston'ın 2009 ilk tur draft hakkını, bu yıl draft edilen çaylak Donte Greene'yi ve eski oyuncusu Bobby Jackson'ı aldı. Rockets ayrıca Kings'e 1 milyon dolar nakit para ödeyecek.

İsmi Knicks ve Lakers ile anılan Artest, Houston'a takas edilmesinden büyük memnuniyet duyduğunu açıkladı. Artest, Houston'da "En sevdiğim antrenör" dediği R,ck Adelman ile çalışacak.

Bu arada Houston, Artest takası ile Batı Konferansı'nın en iddialı takımlarından biri haline geldi. Son iki sezondur play-off ilk turunda Utah Jazz'a elenen Rockets'ın kadrosunda Yao Ming, Tracy McGrady ve Shane Battier gibi isimler bulunuyor.