Rompuy: Eski açıklamamın önemi yok

AB'nin tarihi başkanlık seçimi sonrası bu koltuğa oturan ilk isim olan Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy, Türkiye'nin AB üyeliğiyle önceki açıklamalarından farklı mesajlar geldi.



Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy'un Avrupa Birliği'nin ilk başkanı olarak göreve atandığını Britanya Başbakanı Gordon Brown duyurdu.



Brown, AB liderler zirvesinde yaptığı açıklamada, şu anda Avrupa Birliği Komisyonu'nun ticari ilişkilerden sorumlu üyesi Britanyalı Catherine Ashton'ın da AB Dışişleri Bakanı görevine getirildiğini belirtti.



Brown, 27 üye ülkenin liderlerinin katıldığı toplantının ardından yaptığı açıklamada, AB Konseyi'nin Herman Van Rompuy'u, Konsey'in ilk başkanı olarak atadığını ve kendisini kutladıklarını belirterek, Catherine Ashton'ın da gelecek 5 yıl boyunca AB dış politikasında emsalsiz bir pozisyonu olacağını söyledi.



Van Rompuy'un açıklamaları



1 Aralık'ta yürürlüğe girecek yeni AB anayasası Lizbon Anlaşması'nda öngörülen AB Konseyi Başkanlığına seçilen Hristiyan Demokrat Belçika Başbakanı Herman Van Rompuy da, 1 Ocak'ta üstleneceği yeni görevinde Türkiye'nin üyeliği konusundaki kişisel görüşlerinin önem taşımadığını söyledi.



Basın toplantısında Türkiye'nin üyeliğiyle ilgili bir soruyu cevaplandıran Van Rompuy, "Üye ülkelerin oy birliğiyle aldıkları kararların kendi kişisel görüşlerinin bütünüyle üzerinde olduğunu" belirtti.



AB Konseyi Başkanı olarak kendi fikirlerini savunmak yerine üye ülkeler arasında uzlaşma sağlamaya çalışacağını anlatan Van Rompuy, "(Türkiye konusunda) kişisel görüşlerimi biliyorsunuz ama bunun görevimle alakası yok" dedi.



Konuşmasında AB'yi "değerler birliği" olarak tanımlayan Van Rompuy, "üyelik kriterlerin karşılanması koşuluyla AB'nin genişlemeye devam edeceğini" bildirdi.



2004'te ne demişti?



Belçika'da başbakanlık görevinde bir yılını henüz doldurmayan Hristiyan Demokrat Van Rompuy, partisinin muhalefette olduğu 2004 yılında, parlamentoda yaptığı bir konuşmada, "Türkiye, Avrupa'nın parçası değil ve asla parçası olmayacak" demişti.



Van Rompuy, "AB'nin, Türkiye'yi içine alarak genişlemesi geçmişteki genişlemelerle kıyaslanamaz. Avrupa'da aynı zamanda Hristiyanlığın temel değerleri de olan mevcut evrensel değerler, Türkiye gibi büyük bir İslam ülkesinin girişiyle kuvvetini yitirir" ifadesini kullanmıştı.



Van Rompuy'un AB Başkanlığı için en fazla çaba gösteren liderler arasında Almanya Başbakanı Angela Merkel ve Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy öne çıkmıştı.