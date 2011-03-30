T24 LogoT24 Logo
Dünya

ROMPUY: "KADDAFİ GİTMELİ" OSLO (A.A)

30 Mart 2011 22:49

-ROMPUY: "KADDAFİ GİTMELİ" OSLO (A.A) - 30.03.2011 - AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin koltuğunu bırakmasını istedi. Van Rompuy, Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg ile Oslo'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, "İktidardan vazgeçmeli. Libya'da sivil halka sağlanabilecek en iyi koruma bu" dedi. ''Kaddafi sürgüne mi gönderilmeli, adalete mi teslim edilmeli?'' sorusu üzerine Van Rompuy, bunun ilerleyen günlerde belli olacağını, şimdi Libya liderine gitmesi için baskı yapıldığını söyledi. AB'ye üye ülkelerin ortak tutum sergilediklerini belirten Van Rumpuy, "Elbette nüanslar var. 27 üyeyseniz kimse her konuda aynı düşünemez ancak tutumumuz ortaktır ve Libya'ya müdahaleyi destekliyoruz" dedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Kulis: Erdoğan 'asla' demişti; MHP'nin af paketi için formül aranıyor...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başdanışmanı "15 Temmuz" vakfının yöneticiliğine atandı...

Sözcü gazetesi davasında karar: 7 kişiye hapis cezası...

Erdoğan, Türkiye'nin ilk 'yerli otomobili'ni tanıttı: İnşallah birkaç yıl içinde...

Yerli otomobil resmi olarak tanıtıldı, işte özellikleri...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24