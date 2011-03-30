-ROMPUY: "KADDAFİ GİTMELİ" OSLO (A.A) - 30.03.2011 - AB Konseyi Başkanı Herman Van Rompuy, Libya lideri Muammer Kaddafi'nin koltuğunu bırakmasını istedi. Van Rompuy, Norveç Başbakanı Jens Stoltenberg ile Oslo'da yaptığı görüşmeden sonra düzenlediği basın toplantısında, "İktidardan vazgeçmeli. Libya'da sivil halka sağlanabilecek en iyi koruma bu" dedi. ''Kaddafi sürgüne mi gönderilmeli, adalete mi teslim edilmeli?'' sorusu üzerine Van Rompuy, bunun ilerleyen günlerde belli olacağını, şimdi Libya liderine gitmesi için baskı yapıldığını söyledi. AB'ye üye ülkelerin ortak tutum sergilediklerini belirten Van Rumpuy, "Elbette nüanslar var. 27 üyeyseniz kimse her konuda aynı düşünemez ancak tutumumuz ortaktır ve Libya'ya müdahaleyi destekliyoruz" dedi.