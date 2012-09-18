ABD seçimlerinde de gizli video ortaya çıktı

ABD'de Başkanlık seçimi yaklaşırken Barck Obama'nın rakibi Cumhuriyetçi Başkan Romney'in gizli çekilmiş video kaydı ABD'de de günün konusu oldu. Romney, Wall Street Journal'ın manşetine taşıdığı sözlerini geri almadı.

ABD Başkanlık seçimlerinin Cumhuriyetçi adayı Mitt Romney'in özel bir bağış gecesinde gizlice çekilmiş bir videosu ortaya çıktı.

Videoda Romney'nin Obama destekçilerini küçümseyen ifadeleri yer alıyor. Görüntülerde Romney, Amerikalıların Barack Obama'yı destekleyen yüzde 47'sinin gelir vergisi ödemediğini ve kendisine hiçbir zaman oy vermeyeceğini söylüyor. Romney "Onları kişisel olarak sorumluluk üstlenmeleri ve hayatlarına özen göstermeleri için hiçbir zaman ikna etmeyeceğim" diye konuşuyor.

Videonun ortaya çıkması üzerine Romney sözlerinin zarif bir şekilde belirtilmiş olmadığını söyledi ancak açıklamalarını geri almadı.

Romney yanıtında "Bu, halka kamuoyu önünde verdiğim mesajla aynı" yorumunu yaptı. Cumhuriyetçi adayın kampanyasından erken saatlerde yayınlanan bir açıklamada 'Romney'nin Obama ekonomisinde ayakta kalmaya çalışan tüm Amerikalılar'a yardım etmek istediği' belirtilmişti.

Kampanya danışmanları, videonun ortaya çıkmasından sonra ABD medyasına yaptıkları açıklamalarda, Romney'nin önümüzdeki günlerde çok daha fazla net politika önerilerinde bulunması gerektiğini belirttiler.

Romney şimdiye kadar seçmenlere Başkan Obama'nın ekonomi politikalarına eleştirirerek seslenmeye çalıştı. Son kamuoyu yoklamalarına göre Obama, az farkla Romney'nin önünde bulunuyor. ABD'de başkanlık seçimleri sonuçları 6 Kasım'da belli olacak. (BBC Türkçe)