Romney: Türkiye, Suriyeli muhaliflere silah sağlamalı

ABD'deki başkanlık seçimlerinde ABD Başkanı Barack Obama'nın karşısına Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olarak çıkacak olan Mitt Romney, "Eğer şu anda ABD Başkanı olsaydım Türkiye’yi Suriyeli muhalifleri silahlandırması için teşvik ederdim" değerlendirmesinde bulundu.

Romney, “Suriye’de olanları kayıtsız bir mesafeden izlemek yerine, Türkiye ve Suudi Arabistan gibi bölgedeki ABD’nin dostlarını Suriye’deki muhaliflere silah sağlamaları yönünde teşvik ederek, Suriye konusunda liderlik gösterirdim” dedi.



'Netanyahu'ya karşı saygısız'



ABD Başkanı Barack Obama’nın İsrail, İran ve Suriye politikalarını eleştiren Romney, Obama’nın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’ya karşı “saygısızca” davrandığı da ileri sürdü.