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Dünya

Romney takipçilerini de kaybetti!

Romney'i terkeden Facebook takipçilerinin sayısı 55 bini geçti

11 Kasım 2012 16:32

ABD başkanlık seçiminde bekleneni veremeyemen Mitt Romney, sadece Obama'ya karşı seçimi kaybetmekle kalmadı, Romney ayrıca yenilgisinin kesinleşmesinin ardından saat başına 847 Facebook takipçisini kaybetti.

Romney'i terkeden Facebook takipçilerinin sayısı 55 bini geçti. Romney'nin kayıpları Facebook'la da sınırlı değil. Toplam 17 bin 601 takipçi, Romney'i Twitter'da takip etmekten vazgeçti.

Romney'de oklar aşağıyı gösterirken Obama ise sosyal medyada etkileyici artışlar kaybetti.

Facebook'ta toplam 33 milyon 118 bin 444 beğeniye ulaşan Obama'nın seçim gecesi eklenen takipçisi sayısı tam 804 bin 479 oldu.

Obama'nın Twitter takipçilerinin sayısı ise 23 milyonu aştı. Nitekim o gece gönderdiği tweet en çok retweet edilen gönderi rekorunu kırmıştı.

Romney'nin seçim gecesinin ardından şu ana kadar Facebook'unu sadece iki kez update ettiği tespit edildi.

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