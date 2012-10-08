Romney: Suriyeli muhalifleri silahlandıracağım

ABD'de 6 Kasım'daki seçimde Obama'nın rakibi olan Cumhuriyetçi aday Mitt Romney, seçilmesi halinde Suriyeli muhalifleri silahlandıracağını söyledi.



ABD'de 6 Kasım'daki seçimlerde Başkan Barack Obama'nın rakibi olan Cumhuriyetçi aday Mitt Romney'nin "dış polita" vizyonunu bugün açıklaması bekleniyor.

ABD'nin Virginia eyaletindeki Lexington'da, dış politikayla ilgili bir konuşma yapacak olan Mitt Romney, seçilmesi halinde Suriyeli muhalifleri, Esad rejimine karşı silahlandıracağını söyledi.

Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esad'ın muhaliflerle tank, helikopter ve savaş uçaklarıyla mücadele ettiğini vurgulayan Romney, Suriyeli muhaliflerin bu savaşta ağır silahlara ihtiyaç duyduğunu belirtti.

Bugünkü konuşmasından önce bir açıklama yapan Cumhuriyetçi aday Mitt Romney, "Esad'ın devrilmesinin kendileri için stratejik bir yenilgi olacağını bildiği için İran, Suriye rejimine silah gönderiyor. Biz de uluslararası ortaklarımızla birlikte, Suriyeli muhalifleri desteklemek ve İran'ı yenilgiye uğratmak için en az onlar kadar çalışmalıyız" dedi.

Obama yönetimi, 6 Kasım seçimleri öncesi Suriye'deki çatışmanın bölgesel bir savaşa dönüşmesini engelleyen bir politika izliyor.

Washington, Suriyeli muhaliflere küçük çaplı silah desteği veren Suudi Arabistan ve Katar'a da baskı uyguluyor.