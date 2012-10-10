Romney, son anketlerde Obama'yı geride bıraktı

ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Mitt Romney'nin, başkanlık seçimlerine 1 aydan az süre kala yapılan son anketlerde Başkan Barack Obama'yı yakalamakla kalmayıp geçtiği bildirildi.

Obama'nın geçen haftaki ilk açık oturumda, destekçilerinde ''hayal kırıklığı'' yaratan performansının etkileri, anketlere de yansımaya başladı.

Son anketlere göre, yarışı uzun süredir önde götüren hatta Romney'nin gafları sayesinde arayı daha da açan Obama, açık oturumda ''atak ve hırslı'' görünen Romney karşısında ''pasif'' kalınca, bu avantajını yitirmiş görünüyor.

Pew Araştırma Merkezi'nin anketine göre, Romney, Obama'nın 4 puan önüne geçti.

Kuruluşun 4-7 Ekim tarihleri arasında bin 511 kişi arasında yaptığı ankette, oy kullanması beklenen seçmenler arasında Romney'ye yüzde 49, Obama'ya ise yüzde 45 oranında destek çıktı. Obama, kuruluşun geçen ay yaptığı ankette Romney'nin 8 puan üzerindeydi.

Anketin tüm kayıtlı seçmenleri kapsayan kısmında ise iki aday, yüzde 46'şar destek oranıyla eşit durumdalar. Yüzde 46 oranı, Obama açısından Pew'un son bir yılki anketlerinde aldığı en düşük oran oldu.

Pew'in anketinden çıkan ilginç bir sonuç da Obama'nın en çok destek gördüğü nüfus kitlesi olan kadınlar arasında da şimdi iki adayın eşit desteğe sahip olduğunun görülmesi oldu. Buna göre, Obama ve Romney, oy kullanması muhtemel kadınlardan aldıkları destekte yüzde 47'şer oranla eşit konumda. Obama, kadınların desteğinde geçen ay Romney'nin 18 puan üzerindeydi.

Romney'nin, güçlü lider olma ve diğer partilerin birlikte çalışma isteği gösterme gibi alanlarda da Obama'ya yetiştiğini ortaya koyan anket, kimin yeni fikirlere sahip aday olduğu konusunda da Romney'nin yüzde 40'a karşı yüzde 47 oranla Obama'nın üstünde yer aldığını gösterdi.

Dış politika konusunda Obama hala 4 puan önde olsa da Romney'nin bu alanda da atılım yaparak, gördüğü destek oranını 5 puan artırdığı görüldü.



Gallup ve ARG'nin anketinde de Romney önde



Gallup'un 2-8 Ekim tarihleri arasını kapsayan anketinde de Romney, oy kullanması muhtemel seçmenler arasında yüzde 47'ye karşı yüzde 49 oranla Obama'nın üzerinde yer aldı.

Anket, tüm kayıtlı seçmenler arasında ise Obama'nın yüzde 46'ya karşı yüzde 49 oranla Romney'den üstün olduğunu ortaya koydu.

Anketlerin, oy kullanması muhtemel seçmenler ile kayıtlı seçmenlerin görüşleri alındığında farklı sonuçlar vermesi, seçimlere katılımın adaylar açısından ne kadar kritik önem taşıdığını gözler önüne seriyor.

American Reseach Group'un (ARG) anketine göre de Romney, yüzde 47'ye karşı yüzde 48 oranla Obama'nın üzerinde. Kuruluşun 27-30 Eylül arasını kapsayan bir önceki anketinde ise Obama yüzde 49, Romney yüzde 46 orana sahipti.

Washington Post/ABC'nin anketinde de katılımcıların yüzde 47'si Romney hakkında olumlu görüş bildirirken, bunun Romney'nin bu seçim kampanyası döneminde aynı ankette ulaştığı en yüksek oran olduğu belirtildi.



Reuters'ın anketine göre eşitler



Reuters/Ipsos'ın 5-9 Ekim tarihleri arasında bin 157 oy kullanması beklenen seçmen arasında yaptığı anket, Obama ile Romney'nin şu anda yarışta yüzde 45'er oranla berabere olduğunu gösterdi.

Aynı anketin daha geniş çerçevede bin 370 kayıtlı seçmeni kapsayan bölümünde ise Obama yüzde 42'ye karşı yüzde 45 oranla Romney'nin önünde yer alıyor.

Seçmenin Romney hakkındaki kişisel görüşlerinde de Cumhuriyetçi aday lehine bir ivme gözleniyor.

Buna göre, ankette görüş bildirenlerin yüzde 38'i, Cumhuriyetçi adayı Obama'ya oranla Washington'da daha etkili olabilecek isim olarak görürken, tersini düşünenlerin oranı ise yüzde 34'te kaldı.

Ankete göre, Romney ile Obama, kimin başkanlık görevi için yeteri kadar sert ve akıllı olduğu, doğru değerler taşıdığı ve istihdamı koruyabilecek kişi olduğu gibi alanlarda da seçmenin gözünde eşit durumdalar. Tüm bu sorularda daha önce Obama'nın üstünlüğü bulunuyordu.



'Salıncak' eyaletlerde de Romney atakta



Öte yandan, seçimlerde en çekişmeli geçmesi beklenen ve bu açıdan seçimin kaderini belirlemede kritik önem taşıyan eyaletlerde de Romney atağa geçti.

Bu eyaletlerin genelinde Obama'nın bir süredir az farkla da olsa üstünlüğü bulunuyordu ancak son açık oturumun ardından açıklanan anketlerde Romney'nin farkı azalttığı, hatta kimisinde yetiştiği, hatta geçtiği görüldü.

Örneğin, CNN/ORC International'ın anketine göre, bu eyaletlerin belki de en kritiği olan Ohio'da, yarışı açık oturumdan önce 7 ila 10 puan geride götüren Romney, şimdi farkı 4 puana kadar azalttı. Anket, eyaletteki oy kullanması muhtemel seçmenler arasında Romney'yi yüzde 47, Obama'yı ise yüzde 51 destek oranında gösterdi.

Amerikan Research Group'un anketinde ise Romney Ohio'da geçen ay ortasında bir puan gerideyken, şimdiyse oranları tersine çevirerek, Obama'nın bir puan üzerine çıktı.

Ohio, şu ana kadar hiçbir Cumhuriyetçi başkan adayının bu eyaleti kazanamadan başkan olmayı başaramamış olması açısından özel bir önem taşıyor. Bu nedenle hem Romney hem de Obama, seçim kampanyalarında sık sık Ohio'ya uğrayıp, buradaki seçmenin desteğini almaya çalışıyorlar.

Anket, diğer bir kritik eyalet olan Colorado'da da Romney'nin yüzde 46'ya karşı yüzde 50 oranla Obama'nın üzerinde yer aldığını ortaya koydu. Burada geçen ayki ankette Obama'nın iki puan üstünlüğü bulunuyordu.

Ülkedeki seçim sistemi, adayların seçimi kazanabilmek için ülke genelinde aldıkları oyların toplamında üstünlük sağlamaları değil, eyaletlerden kazanacakları delege sayısında rakiplerini geride bırakabilmelerini gerektiriyor. Bu nedenle de özellikle çekişmeli geçmesi beklenen ve ''salıncak eyalet'' diye adlandırılan eyaletlerden çıkacak sonuçlar, seçimlerin kaderini belirlemede kritik önem taşıyor.