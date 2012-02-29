T24 LogoT24 Logo
Dünya

Romney: Obama'yı ait olduğu yere göndereceğiz

Mitt Romney, Başkan Obama'ya yüklenerek, "Onu ait olduğu yere geri göndereceğiz" dedi.

29 Şubat 2012 14:39

 

T24 - ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlerde Başkan Barack Obama'nın karşısına çıkaracağı adayın belirlenmesi için yapılan yarış devam ediyor. İki eyalette ön seçimi kazanan Mitt Romney, Başkan Obama'ya yüklenerek, "Onu ait olduğu yere geri göndereceğiz" dedi.
 
Cumhuriyetçilerin aday adayı eski Massachusetts Valisi Mitt Romney, Michigan ve Arizona eyaletlerindeki ön seçimleri kazanarak çok kritik iki zafere imza attı.

Romney, Michigan eyaletinde oyların yüzde 41.1'ini alırken, Arizona'da yüzde 47.3'le ipi göğüsledi. Romney doğduğu yer ve babasının da bir zamanlar valilik yaptığı Michigan'da eski Pennsylvania senatörü Rick Santorum ile başabaş bir yarış çıkardı.


'Kazandık, önemli olan bu'


Michigan ve Arizona'da sonuçların belli olmasının ardından destekçilerinin karşısına çıkan ve bir hayli rahatlamış olduğu yüzünden okunan Romney, Michigan'daki kıyasıya geçen seçime atıfta bulunarak, ''Çok büyük farkla değil, ama yeterli farkla kazandık, önemli olan da bu'' dedi.

Romney, önceki eyaletlerdeki ön seçimlerden sonraki konuşmalarında olduğu gibi yine diğer adaylar yerine, ABD Başkanı Barack Obama'ya yüklenmeyi seçti. Cumhuriyetçi aday adayı Romney, ''Obama bizi borç, bütçe açığı ve düşüş yoluna soktu. Verdiği sözleri tutmadı. Onu ofisinden çıkarıp, ait olduğu yere geri göndereceğiz'' dedi.


Her şey 'süper salı'da belli olacak


Romney, bu iki eyaletteki zaferiyle şu anki en büyük rakibi Rick Santorum'a önemli bir darbe indirdi. Eski Massachusetts valisi Mitt Romney önümüzdeki hafta 10 eyalette birden ön seçimlerin yapılacağı ''Süper Salı'' öncesinde büyük bir moral kazandı. Bu iki galibiyet, Romney'nin başkan adaylığı iddiasını iyice pekiştirecek gibi görünse de henüz Santorum'u safdışı bırakacak ''bitirici darbeyi'' vurmaya yetmeyeceği yorumları da yapılıyor.

Tablonun, önümüzdeki salı günü 10 eyalette birden düzenlenecek kritik ön seçimlerden sonra daha net bir hal alması bekleniyor.

 

ETİKETLER

RomneyObamaABD

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

'Kanal İstanbul' tartışmaları sürerken Bakanlık tapu sorgulamalarına kısıtlama getiriyor...

"Muharrem İnce, mahkeme başkanına, 'Yargılanacaksın, seni, cezaevinde bir gün mutlaka...

Kamuoyu araştırmacılarından 2020 yorumları: Kanal İstanbul'un sonuçları olacak, kabine değişecek,...

Ertuğrul Özkök: Eski Renault-Nissan CEO’sunun Japonya’dan kaçtığı gece İstanbul Atatürk...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24