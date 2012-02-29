Romney: Obama'yı ait olduğu yere göndereceğiz

T24 - ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin seçimlerde Başkan Barack Obama'nın karşısına çıkaracağı adayın belirlenmesi için yapılan yarış devam ediyor. İki eyalette ön seçimi kazanan Mitt Romney, Başkan Obama'ya yüklenerek, "Onu ait olduğu yere geri göndereceğiz" dedi.



Cumhuriyetçilerin aday adayı eski Massachusetts Valisi Mitt Romney, Michigan ve Arizona eyaletlerindeki ön seçimleri kazanarak çok kritik iki zafere imza attı.

Romney, Michigan eyaletinde oyların yüzde 41.1'ini alırken, Arizona'da yüzde 47.3'le ipi göğüsledi. Romney doğduğu yer ve babasının da bir zamanlar valilik yaptığı Michigan'da eski Pennsylvania senatörü Rick Santorum ile başabaş bir yarış çıkardı.



'Kazandık, önemli olan bu'



Michigan ve Arizona'da sonuçların belli olmasının ardından destekçilerinin karşısına çıkan ve bir hayli rahatlamış olduğu yüzünden okunan Romney, Michigan'daki kıyasıya geçen seçime atıfta bulunarak, ''Çok büyük farkla değil, ama yeterli farkla kazandık, önemli olan da bu'' dedi.

Romney, önceki eyaletlerdeki ön seçimlerden sonraki konuşmalarında olduğu gibi yine diğer adaylar yerine, ABD Başkanı Barack Obama'ya yüklenmeyi seçti. Cumhuriyetçi aday adayı Romney, ''Obama bizi borç, bütçe açığı ve düşüş yoluna soktu. Verdiği sözleri tutmadı. Onu ofisinden çıkarıp, ait olduğu yere geri göndereceğiz'' dedi.



Her şey 'süper salı'da belli olacak



Romney, bu iki eyaletteki zaferiyle şu anki en büyük rakibi Rick Santorum'a önemli bir darbe indirdi. Eski Massachusetts valisi Mitt Romney önümüzdeki hafta 10 eyalette birden ön seçimlerin yapılacağı ''Süper Salı'' öncesinde büyük bir moral kazandı. Bu iki galibiyet, Romney'nin başkan adaylığı iddiasını iyice pekiştirecek gibi görünse de henüz Santorum'u safdışı bırakacak ''bitirici darbeyi'' vurmaya yetmeyeceği yorumları da yapılıyor.

Tablonun, önümüzdeki salı günü 10 eyalette birden düzenlenecek kritik ön seçimlerden sonra daha net bir hal alması bekleniyor.