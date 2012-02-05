-Romney Nevada'yı da kazandı WASHINGTON (A.A) - 05.02.2012 - ABD'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışında eski Massachusetts Valisi Mitt Romney, Nevada eyaletini açık farkla kazandı. Romney, Nevada'da 4 yıl önceki ön seçimleri de 2008 başkanlık seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin adayı olan Senatör John McCain'i geride bırakarak galip bitirmişti. Eyaletin Romney'e desteğini azaltmadığı bugünkü seçimlerde de görüldü. Amerikan medyası, oyların yarısına yakınının sayıldığı eyalette, çok açık ara önde olan Romney'nin galibiyetini ilan etti. Romney'in kazanmasında bu eyaletin önemli bir özelliği de var, çünkü eyaletin 4'te 1'i Romney gibi Mormon. Bunun yanında, diğer eyaletlerin aksine Romney, Nevada'da aşırı muhafazakar çay partisi hareketi ve evanjeliklerin oyunu da aldı. Böylece Romney, sadece ''ılımlı''ların desteklediği bir başkan adayı olma durumundan kurtulmaya başladı. Nevada seçimleri, ülkenin batı yakasındaki seçimlerin ilki oldu. Bu seçimle birlikte Romney, Florida'yla birlikte iki eyaleti arka arkaya kazanarak ve ilk beş ön seçimden üçünü galip bitirerek, popülerliğini giderek artırdı ve başkanlık yarışında yerini sağlamlaştırmaya başladı. Florida gibi bu eyalette de Romney'e oy verenler, ona ''daha seçilebilir ve ABD Başkanı Barack Obama ile yarışabilir aday olduğu'' ve ''ekonomiden iyi anladığı'' gerekçesiyle oy verdiklerini belirttiler. -''Obama, Amerika'dan özür dilemeli''- Nevada'da seçim merkezindeki konuşmasında kendine güveni arttığı gözlenen Romney, yine her zaman olduğu gibi Obama'ya yüklendi. ABD'de yüzde 12,6 ile en yüksek işsizlik oranına sahip eyalet olan Nevada'da kendi iş deneyimini ön plana çıkaran Romney, ekonomik alandaki deneyimlerinin ülke ekonomisinin iyileşmesine katkı sağlayabileceğini söyledi. Zafer konuşmasında, ''Amerika'nın ekonomiyi iyileştirebilen bir başkana ihtiyaç duyduğunu ve bunu yapabilecek kişinin de kendisi olduğunu'' kaydeden Romney, Obama'nın ekonomi politikalarına sert eleştiriler yönelterek, ''Obama, Amerika'dan özür dilemeli'' dedi. Şimdi Cumhuriyetçilerin başkan adaylığı yarışında gözler 7 Şubat Salı günü Minnesota, Colorado ve Missouri olmak üzere 3 eyalette aynı anda yapılacak seçime çevrildi. Şubat ayında ayrıca, Maine, Arizona ve Michigan'da da ön seçimler olacak. Romney, 2008'deki yarışta Minnesota, Colorado, Maine ve Michigan'ı kazanmış, Arizona'da ikinci, Missouri'de ise üçüncü gelmişti.