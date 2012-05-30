Romney başkan adaylığını garantiledi

Mitt Romney'nin adaylığının Ağustos'ta Florida'da yapılacak Cumhuriyetçi Partisi kurultayında resmileştirilmesi bekleniyor.

Romney bu toplantıda başkan yardımcısı adayını da tanıtacak.

Mitt Romney seçimde ABD Başkanı Barack Obama'yla yarışacak. Demokrat Parti'de Obama'ya rakip çıkmamıştı.

Romney Beyaz Saray için yarışacak ilk Mormon siyasetçi olarak tarihe geçecek. Romney'nin babası eski Michigan Valisi George Romney 1968'de Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adaylığı yarışında başarısız olmuştu.

Kamuoyu yoklamaları, seçimde Obama'yla Romney arasında başabaş bir mücadelenin yaşanacağına işaret ediyor.

Romney, adaylığı garantilemesini Las Vegas'ta ünlü işadamı Donald Trump'ın onuruna verdiği bir partide kutladı. Trump Obama'nın Amerika'da değil Kenya'da doğduğunu iddia etti. Başkan adaylığı için Amerika'da doğmuş olma şartı aranıyor.

Mitt Romney Trump'ın bu açıklaması için "Beni destekleyen herkesle aynı görüşte değilim" dedi.

(BBC Türkçe)



