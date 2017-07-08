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Spor

Romelu Lukaku resmen Manchester United'da

Kongo asıllı Belçikalı golcü, geçen sezon 39 maçta 26 gol ve 7 asist ile 33 gole direkt katkı sağladı

08 Temmuz 2017 13:11

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United, Everton forması giyen Romelu Lukaku'nun kulübüyle anlaşmaya varıldığını açıkladı. Belçikalı golcü, sağlık kontrolünden geçtikten sonra resmi imzayı atacak.

Bir süredir eski kulübü Chelsea'yi mi yoksa Manchester United'ı mı tercih edeceği merak konusu olan 24 yaşındaki Belçikalı Lukaku, karar hakkını Manchester ekibinden yana kullandı. İngiliz basınında Kırmızı Şeytanlar'ın golcü oyuncunun bonservisi için 85 milyon Euro civarı bir rakam ödeyeceği konuşuluyor.

2014-15 sezonunda Chelsea'den Everton'a kulüp tarihi olarak geçen 35 milyon Pound ile transfer olan Kongo asıllı Belçikalı golcü, geçen sezon 39 maçta 26 gol ve 7 asist ile 33 gole direkt katkı sağladı

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