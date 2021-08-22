Romelu Lukaku açılışı yaptı, Londra derbisini Chelsea kazandı

Premier Lig'de Chelsea, Londra derbisinde Arsenal'ı deplasmanda 2-0 mağlup etti. Chelsea'nin yeni transferi Romelu Lukaku ilk maçında golle buluştu.

Premier Lig'in 2. haftasında Londra derbisi oynandı. Arsenal'ın Chelsea'yi konuk ettiği başkent derbisinde gülen taraf Maviler oldu.

Chelsea karşılaşmada gol perdesini 15. dakikada açtı. 7 yıl sonra Chelsea'ye dönen Romelu Lukaku ilk maçında golle buluştu ve takımını 1-0 öne geçirdi.

35. dakikada, ilk golün asistini yapan Reece James topu filelere yolladı ve skoru 2-0'a getirdi.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Chelsea, Arsenal deplasmanında 2-0 kazanarak ikide iki yaptı ve 6 puana ulaştı.

İkinci maçta da golle tanışamayan Arsenal ise ikinci haftayı da puansız kapattı. Arsenal 1992-93 sezonundan bu yana ilk kez bir haftayı küme düşme hattında tamamladı.