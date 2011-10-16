-Roma'yı savaş alanına çevirdiler ROMA (A.A) - 16.10.2011 - İtalyan ''Öfkeliler''in (Indignati) dün Roma'da barışçıl bir şekilde başlayıp, provokatör gruplar nedeniyle şiddet eylemine dönüşen protesto yürüyüşünün ardından San Giovanni meydanı ve çevresi savaş alanına döndü. Barışçıl bir şekilde başladıktan sonra provokatör grupların etkisiyle şiddet eylemine dönüşen ''Öfkeliler''in (Indignati) protestosunun yaşandığı yerler, büyük bir çatışmanın izlerini taşıyor. Çok sayıda aracın yakıldığı, çevredeki iş yerlerinin, özellikle bankaların vitrinlerine zarar verildiği, kaldırımların kırıldığı görülüyor. Cavour caddesi, San Giovanni meydanı ve çevresinde Roma Belediyesi tarafından başlatılan temizlik çalışmaları doğrultusunda, dünkü şiddet olaylarının izleri silinmeye çalışılıyor. San Giovanni meydanında, polisle yaklaşık 6 saat çatışan eylemcilerin kaç arabayı ateşe verdiği henüz netleşmedi. Yakılan araçlardan birinin İtalyan Jandarması'nın operasyonel aracı olduğu belirtildi. Şehir merkezini savaş alanına döndüren ve ateşe verilen arabalar sebebiyle Roma semalarının siyah dumanla kaplandığı gösterilerin maddi bilançosu ise henüz belirlenmedi, ancak zararın milyonlarca avro olacağı yorumları yapılıyor. Aralarında polislerin de bulunduğu 70 kişinin yaralandığı olaylarda, 12 kişinin tutuklandığı bilgisi basına yansıdı. Yaralılardan üçünün durumunun ciddiyetini koruduğu bildirildi.