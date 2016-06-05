Roma’ya ilk kadın belediye başkanı mı geliyor?

* Övgü Pınar / Roma

İtalya’da bugün başkent Roma da dahil olmak üzere birçok kentte yerel seçimlere gidiliyor. 1300’ün üzerinde belediye için yapılan seçimlerde 13 milyon kişinin oy verme hakkı bulunuyor. Sandıkların yerel saatle 23.00’te kapanmasının ardından sonuçların yarın elde edilmesi bekleniyor. Özellikle Roma, Milano, Torino ve Napoli gibi büyük kentlerdeki seçimler iktidardaki Demokratik Parti (PD) ve Başbakan Matteo Renzi için bir sınav olarak değerlendiriliyor. Merkez-soldaki PD’nin bu kentlerden yalnızca Torino’da belediye başkanlığını alacağına kesin gözle bakılırken, partinin Roma’yı 5 Yıldız Hareketi’ne kaybetme ihtimali bulunuyor. Seçimlerden 2 hafta önce anket yayınlanması yasaklanırken son kamuoyu yoklamaları, 5 Yıldız Hareketi’nin adayı Virginia Raggi’nin önde gittiğini gösteriyordu. Anketlere göre Raggi’ye yüzde 27-31, PD’nin adayı Roberto Giachetti’ye yüzde 25.5 - 29.5, sağın adayı Giorgia Meloni’ye ise yüzde 20.5 - 24.5 arasında oy verilmesi bekleniyor. Bu sonuçlara göre, kendisini ne sağcı ne de solcu olarak tanımlayan 5 Yıldız Hareketi’nin adayı Raggi’nin Roma’nın ilk kadın belediye başkanı seçilme ihtimali yüksek.

Roma’da hiçbir adayın ilk turda yüzde 50 oy oranına ulaşması muhtemel görünmezken, bu durumda 19 Haziran’da 2. tur oylamaya gidilecek. 2. turda ise ilk turda en fazla oyu alan iki aday karşı karşıya gelecek. Bu durumda seçmen kamu yönetimi tecrübesi bulunmayan Raggi ile “iktidar yorgunu” PD’nin adayı Giachetti arasında seçim yapmak durumunda kalacak.

İtalya’nın başkenti 2014 sonunda, mafya örgütlenmelerinin şehir yönetimine de sızdığını ortaya çıkaran Başkent Mafyası skandalıyla sarsılmış, bu skandalın da etkisiyle Belediye Başkanı Ignazio Marino görevden ayrılmak zorunda kalmıştı. Yemek masraflarının bir kısmını belediyeye ait kredi kartıyla ödediği gerekçesiyle de tepki çeken Marino’nun geçen Ekim’de istifa etmesinin ardından Roma Belediye Başkanlığı makamı boş bulunuyordu.

12 milyon euroluk borç yükünün altındaki Roma’da, özellikle ulaşım ve çöp toplama sistemindeki aksaklıklar kriz notasına ulaştı.

‘'Siyasi partiler Roma'yı yedi’'

5 Yıldız Hareketi’nin, yolsuzluklar ve kötü idare nedeniyle geçmiş yönetimlere karşı duyulan tepki sayesinde de Roma’yı alma şansını artırdığı belirtiliyor. Hareketin 37 yaşındaki adayı, avukat Virginia Raggi de kampanyası sırasında “Siyasi partiler Roma’yı yedi. Her şeyin değişmesi gerekiyor” mesajı verdi. Ancak Raggi’yi, nasıl ve ne şekilde bir değişim sağlamayı planladığı konusunda yeterince net bilgi vermediği gerekçesiyle eleştirenler de bulunuyor.

Uzmanlar, iktidardaki PD’nin başkenti 5 Yıldız Hareketi’ne kaptırırması halinde Başbakan Renzi’nin büyük bir darbe alacağı değerlendirmesini yapıyor. Renzi ise yerel seçimlerin değil, gelecek sonbaharda yapılması planlanan anayasa değişikliği referandumunun kendisi için bir sınav teşkil edeceğini savunuyor.