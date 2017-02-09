Romaya Adalet Bakanı 'yolsuzluk affı' protestoları sonrası istifa etti

Romanya'da "yolsuzluk affı" olarak yorumlanan kararnamenin büyük protestolara yola açması sonrası Adalet Bakanı Florin Iordache istifa etti.

Florin Iordache istifa açıklamasında, "Aldığım tüm kararlar hukuki ve anayasaya uygundu" dedi.

Ülkede bir hafta önce başlayan protestolara gerekçe olan kararname "yolsuzluk yaptıkları gerekçesiyle" hapiste olan çok sayıda yetkiliye af getiriyordu.

Kararname, bulunduğu makamı kullanarak yapılan yolsuzluğun ancak 44 bin Euro'yu aşması durumda hapisle cezalandırılmasını öngörüyordu.

1989 yılında komünizmin çöküşünden bu yana en büyük eylemler olarak kayda geçen "yolsuzluk affı" protestosunda, göstericiler hükümetin istifasını istiyor.