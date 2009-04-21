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Spor

Romashchenko 3 hafta yok

21 Nisan 2009 18:28


Bursaspor'un Belaruslu futbolcusu Romashchenko'nun sakatlığı nedeniyle 3 hafta sahalardan uzak kalacağı açıklandı.

Bursaspor'un Beşiktaş ile 0-0 berabere kaldığı maçta sakatlanan Belaruslu futbolcu Maxim Romashchenko'nun 3 hafta oynayamayacağı belirtildi.

Bursaspor kulüp doktoru Uğur Köksal, Beşiktaş maçının 8. dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlanan Romashchenko'nun yapılan tetkikler sonucu sağ ayak bileğindeki bağlarda 1. derecede yırtık tespit edildiğini söyledi.

Köksal, Belaruslu futbolcunun tedavisine hemen başlandığını ifade etti.

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