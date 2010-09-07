-ROMARİO SİYASETE SOYUNDU RİO DE JANEİRO (A.A) - 07.09.2010 - Siyasete atılan Brezilyalı efsanevi futbolcu Romario, gelecek ay yapılacak yerel seçimlerde milletvekili seçilerek yoksullara yardım etmeyi planlıyor. Rio de Janeiro'nun gecekondu mahallelerinden Jacarezinho'da büyüyen ve dünyanın en iyi forvet oyuncularından biri olan Romario, Rio'daki yoksullardan ekim ayındaki seçimlerde kendisini desteklemelerini istedi. Brezilya Sosyalist Partisi'nden Rio bölgesi milletvekili olarak seçime girecek olan Romario, yaptığı açıklamada, ''Tanrının bana verdiklerinin tamamını yoksul çocuklara vermek istiyorum'' dedi. Kız kardeşi down sendromu olan Romario, Rio eyaletindeki yoksul gençler için spor merkezleri kurulmasını ve engelli çocuklara sosyal yardım yapılmasını önerdi. 44 yaşındaki Romario, siyasete atılarak, yardıma muhtaç olan gençlere ve çocuklara daha kolay yardım edebileceğini düşündüğünü belirtti. Flamengo, Vasco da Gama, Fluminense, PSV Eindhoven, Barcelona ve Valencia'da forma giyen ve 3 yıl önce futbolu bırakan Romario, geçen yıl Brezilya Sosyalist Partisi'ne üye olmuştu. Brezilya Milli Takımı'nın 1994 yılında Dünya Kupası'nı kaldırmasında büyük rol oynadığı için ''Altın Ayakkabı'' ödülüne layık bulunan Romario, FIFA'nın 100. yıl dönümü kutlamaları kapsamında da ''Yaşayan En Büyük 125 Futbolcu'' arasında sayılmıştı. Döneminin yıldız futbolcusu, bin gole ulaşan sayılı forvetlerden biri olarak da tarihe geçmişti.