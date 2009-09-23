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Spor

Romario 'nafaka' için siyasete atılıyor

Brezilya'da kanun ile başı belada olan Romario, ödemek zorunda olduğu nafakaları ödeyebilmek için siyasete atılmaya hazırlanıyor.

23 Eylül 2009 03:00

Ülkesi Brezilya'da kanun ile başı belada olan Romario, ödemek zorunda olduğu nafakaları ödeyebilmek için siyasete atılmaya hazırlanıyor.

Fransız l'Equipe gazetesinin herine göre, Brezilya futbol tarihinin Pele'den sonra milli maçlarda 70 golle ikinci büyük golcüsü olan Romario, ödemesi gereken nafakalar yüzünden PSB'den (Brezilya Sosyalist Partisi) milletvekili olmaya çalışıyor.

Milletvekili seçilebilirse oldukça iyi bir maaş alacak olan Baixinho Romario, eğitim ve öğretim konusu ile ilgilenmek istediğini açıkladı. Ülkesinde maliye ile sorunları bulunan Romario, vergi kaçakçılığı ile de suçlanmakta ve hala sonuçlanmamış bir davası bulunuyor. Bu arada Romairo, kısa bir süre önce kanunlaşan ve adalet ile sorunları devam etmekte olan insanlara seçme ve seçilme hakkı veren bir yasa sayesinde seçimlere katılabiliyor.

Popülaritesi sayesinde PSB'nin oylarını Rio eyaletinde 200 bin civarında artıracağını söyleyen Romario'nun milletvekili seçileceğine kesin gözüyle bakılıyor.

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