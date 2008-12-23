Romanya'ya Miss Meclis Başkanı

Romanya’da meclis başkanlığına 1994 Güzellik Kraliçesi 32 yaşındaki Roberta Anastase seçildi.



Romanya'nın 1994 yılı Güzellik Kraliçesi olan Demokrat Liberal Partili Roberta Anastase Meclis Başkanlığı'na seçildi.



Bükreş Üniversitesi Sosyoloji Bölümü mezunu olan Anastase aynı üniversitenin Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde lisansüstü çalışmalar yaptı. 1976'da doğan Anastase, 15 yaşındayken Demokrat Liberal Parti'nin gençlik kollarında çalışmaya başladı. 1994'te Miss Romanya olduğunda ise artık herkesce tanınır hale gelmişti.



2001'den beri Romanya Gençlik Konseyi'nin başkan yardımcılığını yapan Anastase 2003'ten beri de Demokrat Liberal Parti'nin genel sekreterliğini yapıyordu.



Anastase aynı zamanda 2006'dan beri de Prahova Demokrat Partisi'nin organizasyonun da yer alıyor. Eski Güzellik Kraliçesi 2007'de Avrupa Parlamentosu üyeliğine seçilmişti.

