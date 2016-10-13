Romanya'nın Kazakistan seyahati kâbusa döndü!

Romanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası eleme karşılaşması için gerçekleştirdiği Kazakistan seyahati filmlere konu olacak kadar kötü geçti.

0-0 sona eren maçta Rumen savunmacı Sapunaru'nun 6 dişi birden kırılırken, Grigore de burnu kırılınca kenara gelmek zorunda kaldı.

Chipciu'nun da sakatlık nedeniyle devam edemediği karşılaşmada Romanya'nın iki net penaltısı verilmezken bir şok da otele dönünce yaşandı.



Oyuncuların otel odalarındaki tüm nakit paraları çalınırken hırsızlar takım masörünün tabletini de götürdü.