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Spor

Romanya'nın Kazakistan seyahati kâbusa döndü!

2018 Dünya Kupası Elemeleri'nde Kazakistan'la 0-0 berabere kalan Romanya'nın başına gelmeyen kalmadı

13 Ekim 2016 13:06

Romanya Milli Takımı'nın Dünya Kupası eleme karşılaşması için gerçekleştirdiği Kazakistan seyahati filmlere konu olacak kadar kötü geçti.

0-0 sona eren maçta Rumen savunmacı Sapunaru'nun 6 dişi birden kırılırken, Grigore de burnu kırılınca kenara gelmek zorunda kaldı.

Chipciu'nun da sakatlık nedeniyle devam edemediği karşılaşmada Romanya'nın iki net penaltısı verilmezken bir şok da otele dönünce yaşandı.

Oyuncuların otel odalarındaki tüm nakit paraları çalınırken hırsızlar takım masörünün tabletini de götürdü.

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