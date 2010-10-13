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ROMANYALI PARAŞÜTÇÜ YARALANDI MUĞLA (A.A)

13 Ekim 2010 13:54

-ROMANYALI PARAŞÜTÇÜ YARALANDI MUĞLA (A.A) - 13.10.2010 - Muğla'nın Fethiye ilçesinde yamaç paraşütüyle atlarken kaza geçiren Romanyalı paraşütçü yaralandı. Alınan bilgiye göre, bugün başlayan ''Ölüdeniz Hava Oyunları Festivali''ne katılmak için ilçeye gelen Amborus Raimund, (26) Babadağ'daki bin 900 metredeki parkurdan tekli yamaç paraşütüyle kalkış yaptıktan kısa bir süre sonra kontrolü kaybederek kayalıklara düştü. Babadağ'dan atlayış yapmak için beklerken Raimund'un düştüğünü gören paraşütçüler, Romanyalı turisti kurtarmak için yaklaşık 500 metre indi. Paraşütçüler sağ ayağı kırılan Raimund'u yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Ölüdeniz'in Çirme mahallesine kadar taşıdı. Raimund, 112 ambulansıyla kaldırıldığı Fethiye Özel Lokman Hekim Esnaf Hastanesinde tedavi altına alındı.

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