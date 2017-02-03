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Dünya

Romanya'da 'yolsuzluk affına' karşı Ticaret Bakanı Jianui istifa etti: Çocuğumun yüzüne bakamam

Romanya'da bazı suçlara af getiren tasarıya karşı on binlerce insan sokağa çıkmıştı

03 Şubat 2017 00:21

Romanya, göreve başlayalı bir ay bile olmayan hükümetin yolsuzluğa karışan kişileri koruyan kararnamesi nedeniyle çalkalanıyor. Gazete Duvar'ın haberine göre,  250 binden fazla kişinin hükümete karşı sokağa dökülmesinin ardından, Ticaret Bakanı lorin Jianu ‘Çocuğumun yüzüne bakamam’ diyerek kararnameye tepki gösterip istifa etti.

 

‘Çocuğumun yüzüne bakamam’

 

Jianui, Facebook sayfasında yaptığı açıklamada şu tepkiyi gösterdi: “Etik olan davranış, istifa etmek. Profesyonellikten değil, çocuğum için. Onun gözlerinin içine nasıl bakacağım ve ona yıllar sonra ne diyeceğim? Ona babasının bir korkak olduğunu ve inanmadığı adımları desteklediğini, yoksa kendisiyle ilgili olmayan bir hikayeden çekip gittiğini mi söyleyeceğim?”

 

Cumhubaşkanı da tepki gösterdi

 

Sosyalist-liberal koalisyon hükümetinin birçok dosyanın suç kapsamından çıkarılmasını öngören kararnamesine tepki gösterenler arasında, Devlet Başkanı Klaus Iohannis, yardımcısı, Yüksek Mahkeme, Başsavcılık ve Yolsuzlukla Mücadele Kurumu da var. İktidarda olan Sosyal Demokrat Parti’nin lideri ve Başbakan Sorin Grindeanu kararnamenin ‘cezaevlerindeki kalabalığı azaltmak için’ gerekli olduğunu savunuyor. Romanya Anayasa Mahkemesi’yse, kararname konusundaki görüşlerini iletmeleri için hükümet, parlamento ve savcılığa 7 Şubat’a kadar vakit verdi.

 

Tartışmalı kararname ne içeriyor?

 

Romanya’da komünizmin çöküşünden bu yana en geniş tabanlı protesto gösterilerine yol açan kararnamenin, koalisyon ortağı Sosyalist Parti’nin (PSD) Genel Başkanı olan ve görevin kötüye kullanılmasına yardım ederek 25 bin euro zarara yol açmakla suçlanan Liviu Dragnea’yı korumayı amaçladığı öne sürülüyor. Kararnamenin içeriği şöyle:

Yolsuzluk davalarının takibi konusunda yargıya kısıtlamalar getiriliyor;

Görevi kötüye kullanma suçlamasına yönelik hapis cezası, zararın 44 bin euroyu aştığı hallerle sınırlandırılıyor;

Romanya hükümeti, beş yıldan kısa hapis cezası alanların affını öngören bir tasarıyı da Meclis’e sundu. Aftan, yolsuzluk nedeniyle hapiste bulunan birçok siyasetçi dahil, yaklaşık 2 bin 500 mahkûmun yararlanacağı tahmin ediliyor. 

 

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