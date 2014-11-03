T24 LogoT24 Logo
Dünya
Deutsche Welle

Romanya'da seçim ikinci tura kaldı

Romanya, cumhurbaşkanlığı seçimi için sandık başına gitti. İktidarın adayı Victor Ponta yeterli oyu alamadığından seçim ikinci tura kaldı.

03 Kasım 2014 11:51


Romanya Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre Başbakan Victor Ponta oyların yaklaşık yüzde 39,57'sini aldı. Sağ Blok tarafından desteklenen Klaus Iohannis ise yüzde 30,19 ile ikinci oldu. Böylece hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadığından seçim sonuçları 16 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Ponta, 2012 genel seçimleriyle işbaşına gelirken verdikleri dönüşüm sözünün cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanarak tamamlanmış olacağını açıkladı.

Klaus Iohannis de sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Iohannis, "16 Kasım'da Rumenlerin iki seçeneği olacak. Biri dürüst, diğeri skandal ve yalanların Romanyası" dedi. Alman azınlığa mensup Klaus Iohannis, Sibiu belediye başkanlığında başarılı icraatıyla adını duyurdu.

İlk turda kaybeden adayların tavrı belirleyici olacak

İlk turda toplam 14 aday yarıştı. Bunlar arasında eski adalet bakanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Monica Macovei, merkez sağdaki Halk Hareketi Partisi lideri Elena Udrea ve eski başbakanlardan Calin Popescu Tariceanu da bulunuyor. Adaylar, yüzde 4,65 – 5,8 arasında oy aldılar. Gözlemciler, bu 3 adayın ikinci tur için vereceği desteğin kilit önem taşıdığına dikkat çekiyor. İkinci tur öncesi taraflar arasında yoğun görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Adı yolsuzlukla mücadeleyle anılan ve Brüksel'in övgüsünü kazanan adalet reformunun mimarlarından Monica Macovei'nin Klaus Iohannis'i desteklemesi bekleniyor. Liberal Reformcu Parti'nin (PLR) genel başkanlığını yapan Tariceanu'nun ise taraftarlarını Pontas'a destek vermeye davet etmesi olasılıklar arasında anılıyor. Elena Udrea'nın ikinci tura ilişkin muhtemel tavrı ise belirsiz görülüyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

ETİKETLER

RomanyaVictor PontaSeçim KomisyonuBaşbakan Victor PontaBlokKlaus IohannisKasımIohannisKasım RumenlerinRomanyası34;Klaus Iohannis SibiuAvrupa ParlamentosuMonica MacoveiHalk Hareketi PartisiElena UdreaCalin Popescu

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Kanal İstanbul Çalıştayı'nda İmamoğlu'ndan Erdoğan'a mesaj: Hiç kimse ama hiç...

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24