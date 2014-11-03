Romanya'da seçim ikinci tura kaldı



Romanya Seçim Komisyonu'nun açıklamasına göre Başbakan Victor Ponta oyların yaklaşık yüzde 39,57'sini aldı. Sağ Blok tarafından desteklenen Klaus Iohannis ise yüzde 30,19 ile ikinci oldu. Böylece hiçbir aday salt çoğunluğa ulaşamadığından seçim sonuçları 16 Kasım'da yapılacak ikinci tura kaldı.

Ponta, 2012 genel seçimleriyle işbaşına gelirken verdikleri dönüşüm sözünün cumhurbaşkanlığı seçimini de kazanarak tamamlanmış olacağını açıkladı.

Klaus Iohannis de sonuçtan memnun olduğunu söyledi. Iohannis, "16 Kasım'da Rumenlerin iki seçeneği olacak. Biri dürüst, diğeri skandal ve yalanların Romanyası" dedi. Alman azınlığa mensup Klaus Iohannis, Sibiu belediye başkanlığında başarılı icraatıyla adını duyurdu.

İlk turda kaybeden adayların tavrı belirleyici olacak

İlk turda toplam 14 aday yarıştı. Bunlar arasında eski adalet bakanı ve Avrupa Parlamentosu milletvekili Monica Macovei, merkez sağdaki Halk Hareketi Partisi lideri Elena Udrea ve eski başbakanlardan Calin Popescu Tariceanu da bulunuyor. Adaylar, yüzde 4,65 – 5,8 arasında oy aldılar. Gözlemciler, bu 3 adayın ikinci tur için vereceği desteğin kilit önem taşıdığına dikkat çekiyor. İkinci tur öncesi taraflar arasında yoğun görüşmelerin yapılması bekleniyor.

Adı yolsuzlukla mücadeleyle anılan ve Brüksel'in övgüsünü kazanan adalet reformunun mimarlarından Monica Macovei'nin Klaus Iohannis'i desteklemesi bekleniyor. Liberal Reformcu Parti'nin (PLR) genel başkanlığını yapan Tariceanu'nun ise taraftarlarını Pontas'a destek vermeye davet etmesi olasılıklar arasında anılıyor. Elena Udrea'nın ikinci tura ilişkin muhtemel tavrı ise belirsiz görülüyor.