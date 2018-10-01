Romanya'da referandum öncesi, mahkemeden LGBTİ'ler leyhine karar

Romanya'da evlilik eşitliğini yasaklamayı amaçlayan referandum öncesinde, Anayasa Mahkemesi eşcinsel çiftlerin özel ve aile hayatı haklarının yasalarla güvence altında olduğunu hatırlatan bir karar verdi.



Romanya’da evlilik eşitliğini tartışmaya açan referandum yaklaşırken, Anayasa Mahkemesi eşcinsel çiftlerin heteroseksüel çiftlerle aynı haklara sahip olması gerektiğine karar verdi. Mahkeme, tüm vatandaşların özel ve aile hayatıyla ilgili hakların AB Temel Haklar Bildirgesi’nin 7. Maddesi, AİHS’in 8. Maddesi ve Romanya Anayasası’nın 26. Maddesiyle koruma altında olduğunu belirtti.

Romanya yasalarında evlilik “eşler arasında” olarak tanımlanıyor ve cinsiyet belirtilmiyor. Geçtiğimiz aylarda 3 milyon Romanyalının imzaladığı ve “evliliğin bir erkek ve bir kadın arasında olması” gerektiğini savunan bir kampanyanın ardından, Romanya’da evlilik eşitliği konusunda bir referandum yapılmasına karar verilmişti.

6-7 Ekim’de gerçekleşecek referanduma 43 milyon Avroluk bir bütçe ayrılıyor. Aktivistler, referandumu insan haklarını hedef almasının yanısıra, 43 milyon Euro'luk bütçenin ülkedeki eğitim ve sağlık sistemi sorunları için kullanılabileceğini söyleyerek eleştiriyor.

Romanya’da evlilik eşitliği tanınmıyor. Ancak Temmuz 2018’de Anayasa Mahkemesi’nin kararıyla, AB vatandaşı eşcinsel çiftlere oturma izni verilmesinin önü açılmıştı.

Uluslararası LGBTI Derneği ILGA’dan Katrin Hugendubel, “Bu referandum, insanların ayrımcılığı onaylamasını amaçlıyor. Gökkuşağı aileler, çeşitli aile grupları Romanya’da yaşıyor ve hepsi bu öneri nedeniyle tehdit altında” diyor.