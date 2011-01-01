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Dünya

ROMANYA'DA KAHİNLİK RESMİLEŞTİ BÜKREŞ (A.A)

01 Ocak 2011 14:18

-ROMANYA'DA KAHİNLİK RESMİLEŞTİ BÜKREŞ (A.A) - 01.01.2011 - Gelecek hakkında yorum yapmanın yeni yılla "meslekten" sayıldığı Romanya'da kahinler ve astrologlar artık işlerini resmen yapabilecek. Resmi gazetede yayımlanan kararla, kahin ve astrologlar, vale, mumyacı ve şoför eğitmeni gibi "kişisel hizmetler" listesinde yerini aldı. Bu listenin yayımlanması ülkede alay konusu oldu. Birçok internet sitesinde, kahinlerin vergi dairesine kayıt olup vergi ödeyip ödemeyecekleri alaycı bir dille "sorgulanıyor". İktidardaki Demokrat Liberal Parti'den birçok milletvekili, eylülde falcıların vergi ödemesini zorunlu hale getirmek üzere bir yasa tasarısı sunmuş ancak "lanet tehditlerinden" sonra tasarıdan vazgeçmişlerdi.

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