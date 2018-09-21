Romanya'da homofobik referandum!

Romanya, ülke anayasasında belirtilen evlilik tanımlamasını 6-7 Ekim tarihlerinde referanduma götürerek eşcinsel evlilikleri engellemeye hazırlanıyor. Mevcut yasalarda evlenen tarafların kadın ve erkek olması gerektiği belirtilmiyor.

Euronews'in haberine göre, sandıktan değişikliğe 'evet' çıkması halinde, anayasadaki ilgili madde yeniden düzenlenerek 'evlenen tarafların kadın ve erkek olması gerektiği' ibaresi yer alacak.

Referandum kararı meclisin alt kanadı ve senato tarafından onaylandı. 2016 yılında Aile Koalisyonu (Coalitia pentru Familie) adlı 30 sivil toplum örgütünün oluşturduğu organizasyon, 3 milyonu aşkın imza toplayarak anayasa değişikliği isteğini meclise sunmuştu. Referandum kararı Roman Ordodoks Kilisesi ve Evangelist örgütler tarafından desteklenirken Accept, MozaiQ ve TRANSform gibi LGBT haklarını savunan topluluklar tarafından tepkiyle karşılandı. Bazı vatandaşlar yasanın değişmesi halinde toplumdaki nefret suçlarının ve eşcinselliğe dayalı mahalle baskısının artacağından endişe ediyor.

LGBTİ örgütlerinden boykot çağrısı

19 milyon nüfuslu Romanya'da referandum kararının geçerli olabilmesi için oy kullanma hakkı olanların en az yüzde 30'unun sandığa gitmesi gerekiyor. Bu sebeple ülkedeki birçok LGBTİ örgütleri referandumu boykot etme çağrısında bulunuyor.

Avrupa Birliği'nin en fakir ülkesi olan Romanya'da anayasa maddelerinin değişebilmesi için cumhurbaşkanı, hükümet ve parlamentodaki milletvekillerinin en az yüzde 25'i teklif verebiliyor ya da 500 bin imza toplanması yeterli oluyor.