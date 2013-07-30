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Dünya

Romanya'da helikopter kazası: 5 ölü

Romanya'nın kuzeybatısında bir helikopterin havalandıktan hemen sonra düşmesi sonucu 5 kişi öldü

30 Temmuz 2013 05:03

Yetkililer, havalandıktan birkaç dakika sonra bölgedeki 2 metre derinliğinde bir göle düşen helikopterde hayatını kaybedenlerden 3'ünün Alman vatandaşı olduğunu bildirdi.
Kazanın meydana geldiği Taureni kenti Belediye Başkanı Ovidiu Petru Oltean, kazada adları bilinmeyen 3 Alman işadamıyla, Sorin Terbea adlı Romen işadamı ve helikopterin pilotunun öldüğünü söyledi.
Acil yardım hizmetlerinden Cristian Boeriu, kazada hayatını kaybeden 4 kişinin cesetlerinin gölden çıkarıldığını, beşinci kişinin cesedinin ise helikopterde mahsur kaldığını belirtti.
Kazadan sağ kurtulan Terbea'nın yardımcısı olduğu belirlenen bir kadının, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındığı bildirildi.

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