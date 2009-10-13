Romanya'da güvenoyu alamayan azınlık hükümeti düştü.

471 sandalyeli parlamentoda yapılan oylamada, Emil Boc Başbakanlığındaki hükümet 176'ya karşı 258 oyla düşürüldü.

Parlamento, Romanya'da komünizmin sona erdiği 1989'dan bu yana ilk kez bir hükümeti düşürüyor.

Muhalefetteki Liberal Parti, merkezci Demokratik Liberal hükümetin, iktidarda olduğu 9 aylık dönemdeki icraatını protesto etmek amacıyla gensoru önergesi vermişti.

Romanya'daki koalisyon hükümeti, 10 gün önce bir kabine üyesi görevden alınan koalisyon ortağı Sosyal Demokratların hükümetten ayrılmasıyla zayıflamıştı.

Liberal Parti milletvekili Popescu Tariceanu, hükümetin "ülke ekonomisini yönetemediğini, ulusal paranın değerini kaybettirdiğini, vergileri artırmasına rağmen maaşları ödemek için bütçesinin bulunmadığını ve yatırımları engellediğini" öne sürdü.

Demokratik Liberaller de ekonomik kriz döneminde hükümeti düşürmenin istikrarsızlığa yol açabileceği uyarısında bulunmuştu.

Demokratik Liberal Partinin Genel Başkan yardımcısı Cezar Preda ise güven oylamasının, 22 Kasımda yapılacak devlet başkanı seçimleri öncesinde yine favori gösterilen ve başbakan Boc'a yakınlığıyla bilinen Devlet Başkanı Traian Basescu'ya karşı "siyasi bir düşmanlık" olduğunu söyledi.