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Spor

Romanya'da forma krizi!

Poli Timişoara'lı oyuncuların formalarının arkasında da kalemle numaraları yazıldı ve ilginç görüntüler ortaya çıktı

22 Aralık 2016 12:53

Rumen ekibi Poli Timişoara'nın formaları, hem ev sahibi ekiple hem de hakemlerle çakışınca futbolcular formaları ters çevirerek sırtlarına numara yazdı.

Karşılaşma öncesi deplasman ekibi Poli Timişoara'nın getirdiği forma seti kabul edilmeli.

Poli Timişoara'nın formalarından biri, ev sahibi Targu Mures ile, bir forma takımı da hakemlerle çakıştı. Ev sahibi Targu Mures tek set getirdiği için sorun, Poli Timişoara takımının formaları ters giymesiyle çözüldü.

Poli Timişoara'lı oyuncuların formalarının arkasında da kalemle numaraları yazıldı ve ilginç görüntüler ortaya çıktı.

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Poli TimişoaraTargu Mures

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