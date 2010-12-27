Romanya'da falcılar vergi ödeyecek

T24- Romanya'daki falcı ve büyücülere vergi uygulaması getiren yasa teklifi kabul edildi. Yasanın yürürlüğe girmesiyle, falcılar ve büyücülerin fatura kesmeleri ve vergi ödemeleri gerekecek.



Deutsche Welle'de yayımlanan habere göre, Rumen Senatosu, geçtiğimiz haftalarda gelecekten haber veren falcılar ve büyücülerin de katma değer vergisi ödemesi ve fatura kesmesini içeren bir yasayı kabul etti.



Falcılar ve büyücüler bundan böyle, serbest meslek sahibi olarak kabul edilecek ve profesyonel dernek kurmaları da mümkün olabilecek. Ancak kilise, okul ya da kamu kurumlarının yakınlarında hizmetlerini yerine getiremeyecekler.



Büyücüleri ziyaret





Romanya’nın başkenti Bükreş’in varoş bölgelerinde birinde oturan ve “büyücü” olarak nitelendirilen Anita ile buluşmaya gidiyoruz. Vardığımızda onu sevdiğinin kalbini kazanmanızı sağlayan bir aşk büyüsü yaparken buluyoruz.



Büyüyü tamamlamak için iğne, bal, tuz, şeker, çiçek ve mumlara ihtiyaç olduğunu söylüyor. Çoğu büyünün ateşte, malzemelerin kazan içinde kaynatılarak yapıldığını görmek bizi şaşırtıyor.



Anita, “Gece saat tam 12’de fotoğrafları, mum ve gerekli tüm malzemeleri alarak bir göle ya da akarsuya gidiyoruz. Orada büyük bir ateş yakıyoruz. İşte büyüleri yaptığımız yer de burası oluyor. Bir insandan aldığınız tüm kötülük ve talihsizlikler, bir başka insana geçirilemez. Onları acı çekmesi için bir başka insana aktaramazsınız. Bu nedenle lanet, ateş ve suya atılıyor" diyor.

Alkolikler, evlenemeyenler büyücülere gidiyor





Müşterilerinin çok farklı dertleri olduğunu söyleyen Anita, "Gelen insanların çeşit çeşit sorunu oluyor. Lanetlendikleri için evlenemeyen kadınlar, ayrılmış olan kadın ve erkekler, iyi şans isteyenler, hastalar, sara hastası olan insanlar ve hatta alkolikler de geliyor” diyor.



Bükreş’te üfürükçülüğe inanan insanları bulmak zor. 24 yaşındaki Sorina da büyüye şüpheyle yaklaşıyor. Sorina, “Annem ve büyükannem bir keresinde bir büyücüyü ziyaret etmişlerdi. Ancak ben hiç gitmedim. Gitmeyi de planlamıyorum" şeklinde konuşuyor.



Doğaüstü konulara inanç güçlü





Ancak Sorina, geldiği bölgede doğaüstü güçlere inancın hayli fazla olduğunu söylüyor: “Ruhlara çok fazla inanıyorlar. Kötü ruhlara! Ya da bazen evlerin etrafında yardımsever cinler gördüklerini hayal ediyorlar. Annemin geldiği yerde bu konularda daha çok hassaslar.”



Romanya’da falcı ya da “cadı” olarak adlandırılan büyücülerin çoğu, gazetelerin arka sayfalarında hizmetleri hakkında reklam da yayınlıyor. Örneğin, “Irina, beyaz büyücülerin kraliçesi” gibi ilanlar görmek mümkün. Irina, reklamında insanlara çağrıda bulunarak, “Geleceğe bak ve iktidarsızlık da dâhil tüm sorunları çöz” diyor.



Ulusal Peasant Müzesi'nde görevli olan ve eski Rumen gelenekleri konusunda eğitim alan Anca Pascu, çelişkili olsa da yüzde 85’inin Ortodoks olduğu Romanya’da büyücülüğün çok popüler olduğunu söylüyor.



Pascu, “Herkes Hrıstiyan gelenekleri hakkında çok fazla bilgi sahibi değil. Bizler Hrıstiyanız ancak dinimizi tam olarak anlamıyoruz. Kilise bu tarz büyücülük uygulamalarını yasaklıyor, ancak insanlar yine de yapıyor. Hayatlarındaki zor dönemlerde, büyücülere gidiyorlar ve bu çok sık oluyor" ifadelerini kullanıyor.



"Cadılar" kızgın





Rumen hükümetinin falcı ve büyücülerden vergi alma planı, ekonomisi zaten zor durumda olan Romanya’nın ne kadar çaresiz olduğunun bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Romanya’nın en ünlü büyücülerinden biri olan Claudia ise vergi uygulamasına karşı çıkıyor.

Claudia, “Bu, daha çok insanlara bir yardım. Kartlarla danışmanlık yapmak 30 ley ya da 7 euro kadar tutuyor. Çiftleri bir araya getirmeye ya da bozuk ilişkileri onarmaya yardım etmenin ücreti 50 ley. Onlara bu paradan ödeyecek hiçbir şeyimiz yok. Nasıl ödeyebiliriz? Bu 30 ya da 50 ley üzerinden vergi mi ödeyeceğiz? Bu çok saçma bir fikir. Para alabilecekleri hiçbir yerleri kalmadı da şimdi bizden mi almaya çalışıyorlar" şeklinde konuşuyor.