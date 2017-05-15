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Dünya

Romanya'da 20 bin bakanlık çalışanı grevde

Romanya genelinde maaşlarındaki kesintiyi protesto eden 20 bin Maliye Bakanlığı çalışanı greve gitti

15 Mayıs 2017 20:34

Romanya genelinde maaşlarındaki kesintiyi protesto eden 20 bin Maliye Bakanlığı çalışanı greve gitti.

Maaşlarda yüzde 10 ile 30 arasında kesintiye yol açacağı ileri sürülen kanun tasarısına karşı çıkan 20 bin maliye çalışanı ülke genelinde grev yaptı.

Sed Lex Sendikası Başkanı Vasile Marica, grevin devam ettiğini ve bu durumun yarın da sürebileceğini belirtti.

Sendika başkanlarının, meseleyi çözmek için hükümet yetkilileri ile iki hafta süren görüşmelerinden sonuç alınamadığını ifade eden Marica, ücretlerdeki kesintinin kabul edilemez olduğunu söyledi.

Marica, sendika başkanlarının, çarşamba günü Maliye Bakanı Viorel Stefan ile bir araya geleceğini dile getirdi.

Vergi tahsilatından ve vergi hukukunun uygulanmasından sorumlu Devlet Ajansının Başkanı Bogdan Stan, yüzde 15'lik ikramiyenin sürdürülmesi için öneride bulunduğunu dile getirerek çalışanlara grevden vazgeçmeleri çağrısında bulundu.

Maliye Sendikaları Ulusal Federasyonu, Maliye Bakanlığı çalışanları ve bakanlığa bağlı ajanslar tarafından yapılan işin "karmaşıklığını ve önemini" yansıtan ikramiye ödemesinin devamının sağlamasını istiyor.

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