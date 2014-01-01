T24 LogoT24 Logo
Dünya

Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarına AB'de serbest dolaşım hakkı

Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarının çalışma hakları ve gittikleri ülkelerin sosyal yardımlarından yararlanma hakları sınırlandırılmıştı

01 Ocak 2014 12:59

Romanya ve Bulgaristan yurttaşları bugünden itibaren, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Avrupa Birliği'nde dolaşım hakkına sahip oldu.

Bloğun en yoksul iki ülkesi, 2007 yılında AB'ye üye olduklarında diğer bazı üye ülkeler Bulgar ve Romenlere geçici olarak serbest dolaşım hakkı kısıtlaması koymuşlardı.

Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarının çalışma hakları ve gittikleri ülkelerin sosyal yardımlarından yararlanmaları 7 yıl boyunca sınırlanmıştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin batısındaki bazı varlıklı ülkeler serbest dolaşım hakkının tanınmasıyla bu iki ülkeden yoğun göç başlamasından kaygı duyuyor.

Bükreş ve Sofya yetkilileri ülkelerinden tüm AB ülkelerine göçmen akını yaşanmayacağını ve iş bulmak için göç etmek isteyenlerin zaten ülkeden ayrılmış olduklarını kaydediyor.

 

'Romen işgali olmayacak'

 

Romenler ve Bulgarlar AB'ye üye olduktan sonra bloktaki ülkelere vizesiz seyahat edebiliyorlardı. Ancak 26 ülkeden 9'u bu iki ülkenin vatandaşlarının çalışabilecekleri sektörlere geçici kısıtlamalar koymuştu. Fransa, Hollanda ve Belçika, Romenlerden ve Bulgarlardan çalışma vizesi istiyordu. İngiltere'deyse işverenler çalıştırmak istedikleri Bulgar ve Romenler için "katılım sürecindeki ülke işçisi" belgesi almak ve çalışma izni başvurusunda bulunmak zorundaydı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Brandusa Predescu, konuyla ilgili olarak İngiliz basınında çıkan kimi haberlerin ırkçılık sınırına dayandığını ve Romenlerle Bulgarlara karşı açıkça kampanya yürütüldüğünü söyleyerek, "Bir Romen işgali olmayacak" dedi.

ETİKETLER

bulgaristanromanyaserbest dolaşım hakkıavrupa birliğiabdışişleri bakanlığısözcügöçakıningiltere

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

20 bin lira isabet eden Milli Piyango biletini haram diye...

10 soruda Libya hakkında her şey; bugüne nasıl gelindi, dünya...

İran, ABD'nin tüm savunma hattını terörist ilan etti...

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24