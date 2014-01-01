Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarına AB'de serbest dolaşım hakkı

Romanya ve Bulgaristan yurttaşları bugünden itibaren, herhangi bir kısıtlama olmaksızın Avrupa Birliği'nde dolaşım hakkına sahip oldu.

Bloğun en yoksul iki ülkesi, 2007 yılında AB'ye üye olduklarında diğer bazı üye ülkeler Bulgar ve Romenlere geçici olarak serbest dolaşım hakkı kısıtlaması koymuşlardı.

Romanya ve Bulgaristan vatandaşlarının çalışma hakları ve gittikleri ülkelerin sosyal yardımlarından yararlanmaları 7 yıl boyunca sınırlanmıştı. BBC Türkçe'de yer alan habere göre, Avrupa Birliği'nin batısındaki bazı varlıklı ülkeler serbest dolaşım hakkının tanınmasıyla bu iki ülkeden yoğun göç başlamasından kaygı duyuyor.

Bükreş ve Sofya yetkilileri ülkelerinden tüm AB ülkelerine göçmen akını yaşanmayacağını ve iş bulmak için göç etmek isteyenlerin zaten ülkeden ayrılmış olduklarını kaydediyor.

'Romen işgali olmayacak'

Romenler ve Bulgarlar AB'ye üye olduktan sonra bloktaki ülkelere vizesiz seyahat edebiliyorlardı. Ancak 26 ülkeden 9'u bu iki ülkenin vatandaşlarının çalışabilecekleri sektörlere geçici kısıtlamalar koymuştu. Fransa, Hollanda ve Belçika, Romenlerden ve Bulgarlardan çalışma vizesi istiyordu. İngiltere'deyse işverenler çalıştırmak istedikleri Bulgar ve Romenler için "katılım sürecindeki ülke işçisi" belgesi almak ve çalışma izni başvurusunda bulunmak zorundaydı.

Romanya Dışişleri Bakanlığı sözcülerinden Brandusa Predescu, konuyla ilgili olarak İngiliz basınında çıkan kimi haberlerin ırkçılık sınırına dayandığını ve Romenlerle Bulgarlara karşı açıkça kampanya yürütüldüğünü söyleyerek, "Bir Romen işgali olmayacak" dedi.