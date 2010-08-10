-ROMANYA TÜRKİYE MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Romanya Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Rumen milliler, teknik direktör Razvan Lucescu yönetiminde Fenerbahçe'nin Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki sahada gerçekleştirdikleri son antrenmanda taktik çalışmalar yaptı. Bu arada, dün de Dereağzı'nda çalışan Romanya Milli Takımı, zemini bozuk olan sahayı beğenmeyince Futbol Federasyonu'ndan başka bir antrenman sahası istedi. Kendilerine Riva'daki federasyonun tesisleri gösterilen Rumen ekip, uzak olduğu için burayı tercih etmeyerek son çalışmasını da Dereağzı'nda gerçekleştirdi.