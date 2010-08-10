T24 LogoT24 Logo
Spor

ROMANYA TÜRKİYE MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A)

10 Ağustos 2010 23:59

-ROMANYA TÜRKİYE MAÇINA HAZIR İSTANBUL (A.A) - 10.08.2010 - Romanya Milli Futbol Takımı, yarın Türkiye ile yapacağı özel maçın hazırlıklarını tamamladı. Rumen milliler, teknik direktör Razvan Lucescu yönetiminde Fenerbahçe'nin Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'ndeki sahada gerçekleştirdikleri son antrenmanda taktik çalışmalar yaptı. Bu arada, dün de Dereağzı'nda çalışan Romanya Milli Takımı, zemini bozuk olan sahayı beğenmeyince Futbol Federasyonu'ndan başka bir antrenman sahası istedi. Kendilerine Riva'daki federasyonun tesisleri gösterilen Rumen ekip, uzak olduğu için burayı tercih etmeyerek son çalışmasını da Dereağzı'nda gerçekleştirdi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Gelecek Partisi kurucusu Turhan: Gençlerden özür diliyorum; bu tabloda kısmen...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

KONDA Genel Müdürü Ağırdır: Haberleri TV'lerden takip edenlerin sayısı düşüyor;...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın eski danışmanı: İstifaya zorlanan AK Partili belediye başkanlarının dosyalarının...

Polis Akademisi mezuniyet töreni cami külliyesinde...

Mansur Yavaş'tan 'rüşvet' açıklaması: Bunun arkasında iki kişi var...

Sözcü yazarı Çölaşan’dan Ertuğrul Özkök’e: Ruhsal durumu giderek kötüleşiyor, kafayı...

Ekrem İmamoğlu: Kanal İstanbul tarihi bir ihanet projesidir; bölgede arazi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24