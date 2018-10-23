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Romanya savaş gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen Romanya Deniz Kuvvetleri'ne ait F 221 borda numaralı savaş gemisi 'RS Regele Ferdinand', Marmara Denizi'ne açıldı

23 Ekim 2018 14:10

Mustafa SUİÇMEZ/ÇANAKKALE, (DHA)- ÇANAKKALE Boğazı\'ndan geçen Romanya Deniz Kuvvetleri\'ne ait F 221 borda numaralı savaş gemisi \'RS Regele Ferdinand\', Marmara Denizi\'ne açıldı.
Ege Denizi\'nden saat 08.30 sıralarında Çanakkale Boğazı\'na giriş yapan Romanya Deniz Kuvvetleri\'ne ait F 221 borda numaralı \'RS  Regele Ferdinand\' isimli savaş gemisi, saat 10.00 sıralarında Çanakkale önlerine geldi. Kilitbahir Kalesi ile Kilitbahir Köyü dağında bulunan \'Dur Yolcu\' yazısı önünden geçen savaş gemisi, manevra yapılması en güç nokta olan Nara Burnu\'nu dönerek, Marmara Denizi\'ne doğru yol aldı.
Romanya savaş gemisinin boğaz geçişine, Türk Sahil Güvenlik botu da eşlik etti.

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