Romanya sakatlıklarla boğuşuyor



Sakatlıklar nedeniyle yedek ağırlıklı bir kadroyla çıktığı karşılaşmada Litvanya'ya 3-0 mağlup olan Romanya'da sakatlar listesi git gide kabarıyor.



Romanya'da son olarak Ciprian Marica ve Daniel Niculae'nin sakatlanması Faroe Adaları karşılaşması öncesi teknik direktör Victor Piturca'yı sıkıntıya soktu.



Romanya Milli Takımı'nın basın sözcülerinden Paul Zaharia yaptığı açıklamada "Marica, Litvanya karşısında sağ bacağına ciddi bir darbe aldı. Niculae'nin de sağ bacağında önemli bir sakatlığı var. Bu iki oyuncumuzu da Bükreş'te bırakarak Faroe Adaları'na gidiyoruz" diye konuştu.



Romanya'nın sakatlar listesinede Adrian Mutu, Cristian Chivu, Razvan Rat, Ovidiu Petre ve Banel Nicolita gibi önemli isimler yer alıyor. Savunma oyuncusu Gabriel Tamas'ın da sakatlığının tam olarak iyileşmediği ve durumunun maç saatinde belli olacağı biliniyor.



Romanya Futbol Federasyonu başkanı Mircea Sandu ise Victor Piturca'ya bir uyarıda bulunarak, durumunun çarşamba günü oynanacak maçtan sonra görüşüleceğini belirtti.

