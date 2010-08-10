-ROMANYA MİLLİ FUTBOL TAKIMI, İSTANBUL'DA ANTRENMAN YAPTI İSTANBUL (A.A) - 09.08.2010 - Romanya Milli Futbol Takımı, 11 Ağustos Çarşamba günü Türkiye ile yapacağı özel maç için İstanbul'da antrenman yaptı. Karşılaşma için bugün İstanbul'a gelen Rumen milliler, Fenerbahçe Kulübü'nün Dereağzı'ndaki Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde çalıştı. Teknik direktör Razvan Lucescu yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 30 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık tutuldu. Lucescu, ısınmanın ardından iki gruba ayırdığı takımına, saha içinde diziliş ve topun gittiği yöne doğru takımın hareketine yönelik çalışmalar yaptırdı. Rumen çalıştırıcı bu çalışmada futbolcularından çabuk ve agresif olmalarını istedi. Antrenman yarı sahada gerçekleştirilen taktik ağırlıklı maçla tamamlandı. Romanya, yarın Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla Türkiye maçı hazırlıklarını tamamlayacak.