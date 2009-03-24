Romanya IMF'den 20 milyar Euro alacak

Romanya'nın, IMF ile 20 milyar Euro’luk bir program konusunda anlaştığı belirtildi.



Hükümet kaynakları, IMF ile Romanya arasındaki anlaşmanın yarına kadar imzalanabileceğini kaydetti.



Anlaşmaya göre, IMF'nin, Romanya'nın Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'sının yüzde 4,6'sı oranında bütçe açığı vermesini kabul ettiği belirtiliyor.



Ekonomistler, Romanya'nın bütçe açığı konusunda IMF ile anlaşmaya varmasının, Romen özel sektörünün daha derin bir krize girmesine önleyeceğini ileri sürüyor.



Romanya, Letonya ve Macaristan'ın ardından IMF ile anlaşma yapacak üçüncü Avrupa Birliği üyesi olacak.

