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Dünya

Romanya’da önce savaş uçağı ardından enkazı arayan helikopter düştü

Ukrayna'ya saldırıları karşısında Rusya'ya yaptırımlar sürerken, Romanya'da helikopter düştü; 5 asker hayatını kaybetti

02 Mart 2022 23:52

NATO ülkesi olan Romanya’ya ait MIG-21 savaş uçağının düşmesinin ardından enkazını aramaya çıkan IAR-330 Puma helikopterinin de aynı bölgede düştüğü  duyuruldu. Haberi Romanya Savunma Bakanlığı da doğruladı. 

İddiaya göre, 112'yi arayan bir kişi, birkaç uçak sesi duyduğunu, ardından gökyüzünden bir şeyler düştüğünü gördüğünü ve büyük bir patlama olduğunu söyledi.

Romen basınında, helikopterde bulunan 5 askerin hayatını kaybettiği belirtildi.

Romanya Milli Savunma Bakanlığı, ellerinde kesin bir bilgi olmadığını, ilerleyen saatlerde detaylı bilgi vereceklerini kaydetti. (AA) 

 

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