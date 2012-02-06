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Dünya

Romanya Başbakanı'nı arıyor BÜKREŞ (A.A)

06 Şubat 2012 23:03

-Romanya Başbakanı'nı arıyor BÜKREŞ (A.A) - 06.02.2012 - Romanya Cumhurbaşkanı Traian Basesku, Başbakan Emil Boc'un istifasını açıklamasının ardından Dış İstihbarat Teşkilatı Başkanı Mihai Razvan Ungureanu'yu başbakanlığa aday gösterdi. Romanya'da 2008'den beri başbakan olarak görev yapan Boc, ülkede haftalardan beri süren gösterilerin ardından ''siyasi ve sosyal gerilimi'' azaltmak ve yeni hükümetin kurulmasına imkan vermek amacıyla görevinden istifa ettiğini açıklamıştı. Nüfusu 22 milyon olan Romanya'da binlerce kişi, 2010 yılında yürürlüğe giren kemer sıkma önlemleri çerçevesinde maaşlara getirilen kesintileri, yüksek vergileri ve hükümetin sıradan vatandaşın durumuna duyarsız kalmasını protesto etmek amacıyla Ocak ayından beri gösteriler düzenliyordu.

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