Romanya 65 bin köpeğin itlafına onay verdi

Tarık Demirkan - BBCTürkçe

“Sokaklardan toplanmalarının ardından iki hafta içinde kimsenin sahiplenmediği sokak köpekleri itlaf edilecektir”. Bu karar Bükreş parlamentosunda 20 “çekimser” ve 23 “hayır” oyuna karşılık 226 “evet” oyuyla kabul edildi.

Sahipsiz sokak köpekleriyle ilgili tartışma Eylül ayı başlarında Bükreş’te sokak köpeklerinin dört yaşındaki bir çocuğu öldürmesiyle gündeme gelmişti.

Son zamanlarda başıboş köpeklerin insanlara saldırılarının artmasının ardından devlet başkanı Traian Basescu hükümetten bu konuyla ilgili tedbirler almasını istemişti. Hükümet ise sahipsiz sokak köpeklerinin itlafıyla ilgili yeni bir yasa çıkaracağını açıklamıştı.

Ancak gündeme gelen tartışmada hükümetin sokak köpekleriyle ilgili yeni bir yasa çıkarmasına gerek kalmadığı ortaya çıktı.

Yıllar önce parlamento tarafından bu konunun düzenlenmesiyle ilgili bir yasanın çıkarılmış olduğun anlaşılmasıyla, sonuçta yeni bir yasaya gerek kalmadan, eski yasanın yeniden düzenlenmesiyle nihai karar alınmış oldu.

Yeniden düzenlenen yasaya göre, eskiden bir hafta olan bekleme süresi, iki haftaya çıkarılıyor ve belediye başkanlarına, gerekli görürse bu süreyi uzatabilmesi için de yetki veriliyor.

Bükreş parlamentosunun bu kararı hayvan hakları temsilcilerinin protestosuyla karşılandı.

Parlamento önünde gösteriler yapan hayvan hakları koruyucuları kitlesel ve genel itlaf kararını “barbarca” buluyor ve ancak saldırgan hayvanların ve çok gerekli görülürse itlaf edilebileceğini savunuyor.

Tahminlere göre Bükreş’te 64 bin sokak köpeği bulunuyor.