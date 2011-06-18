-ROMANYA: 3 - TÜRKİYE: 0 ANKARA (A.A) - 18.06.2011 - Voleybol Erkekler Avrupa Ligi 4. ayak ikinci maçında Türkiye Romanya'ya deplasmanda 3-0 yenildi. Konsantre eksikliği ile maça başlayan Ay-Yıldızlı ekip, özellikle savunmada çok kötü bir performans ortaya koydu. Arka alanda servis karşılamada büyük problem yaşayan milliler, hücumlarda ise sayı bulmakta zorlandı. Romanya ise etkili oyuncuları Oltenau, Gontarıu ve Bırau ile sayılar buldu ve ilk seti 25-15 kazandı. İkinci setin başında biraz toparlanmış görünen milli takımda manşet hataları yine ön plana çıktı. İsteksiz ve oyun disiplininden uzak olan milliler ikinci seti de 25-16 kaybetti. Üçüncü sette sahada var olma savaşı veren Türkiye, ne yazık ki bunu başaramadı. Rakibin etkili servisleri ile hücumlarını çıkartmakta zorlanan ay-yıldızlılar, bu seti de 25-21, maçı ise 3-0 kaybeden taraf oldu. Salon: Constanta Hakemler: Evgeny Makshanov xx(Rusya), Boris Kolarevic xx(Sırbistan) Romanya: Bartha xxx, Voınea xxx, Stanbcu xx, Gontarıu xx, Oltenau xx, Bırau xxx, (Feher xxx) Türkiye: Berkan x, İbrahim x, Mustafa xx, Kadir x, Emre xx, Ferhat x, (Serkan x, Ufuk xx) Setler: 25-15, 25-16, 25-21 Süre: 55 dakika (18-19-18)