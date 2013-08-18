Romanlar'ın kralı hayatını kaybetti

Antalya'da ailesi ile birlikte tatil yaptıktan sonra ülkesine dönüş yolunda kalp krizi geçiren Romanya'daki Romanların kralı Florin Ciobana'nın kalbi durmuş fakat yapılan müdahale sonucunda tekrar yaşama döndürülmüştü. Özel Antalya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Terkan Demir, 59 yaşındaki Cioana'nın akciğerinde su toplanması ve kalp krizi teşhisiyle tedaviye alındığını ifade etmişti. 'Roman Kralı' ailesinin isteği üzerine tedavi üstüne tedavi gördüğü hastaneden Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Roman Kralı'nın yapılan tüm müdahalalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.