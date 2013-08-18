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Dünya

Romanlar'ın kralı hayatını kaybetti

'Romanların Kralı' 58 yaşındaki Florin Ciobana'nın Antalya'da fenalaşarak Akdeniz Ünversitesi Kalp Damar Cerrahisi'ne kaldırıldığı bildirildi

18 Ağustos 2013 16:22

Antalya'da ailesi ile birlikte tatil yaptıktan sonra ülkesine dönüş yolunda kalp krizi geçiren Romanya'daki Romanların kralı Florin Ciobana'nın kalbi durmuş fakat yapılan müdahale sonucunda tekrar yaşama döndürülmüştü. Özel Antalya Anadolu Hastanesi Genel Müdürü Terkan Demir, 59 yaşındaki Cioana'nın akciğerinde su toplanması ve kalp krizi teşhisiyle tedaviye alındığını ifade etmişti. 'Roman Kralı' ailesinin isteği üzerine tedavi üstüne tedavi gördüğü hastaneden Akdeniz Üniversitesi Hastanesine sevk edilmişti. Roman Kralı'nın yapılan tüm müdahalalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

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