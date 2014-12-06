Romanlardan Roman dizisine tepki: Şopar değil sporcuyum!

Yalova'da Roman vatandaşların yoğunlukta yaşadığı Bağlarbaşı Mahallesi'nde, bir televizyon kanalında yayınlanan ve Romanları anlatan dizi protesto edildi.

Doğan Haber Ajansı’ndan Süheyla Gözdereliler’in haberine göre, Bağlarbaşı Mahallesi'nde çok sayıda Roman vatandaş, yol kapatarak diziyi protesto etti. Grup ellerinde, 'Romanlar fala değil Kuran-ı Kerim'e inanır', 'Bizi hırsız olarak tanıtmaya hakkınız yok', 'Ben sporcuyum şopar değil', 'Roman olmak suç değil onurdur' yazılı pankartlar taşıdı.

Burada bir basın açıklaması yapan Yalova Genç Romanlar Derneği Başkanı Kerem Koyuncu, Roman vatandaşların diziden rahatsızlık duyduğunu söyledi. Koyuncu, "Roman Havası dizisinden bütün Roman halkı bundan müthiş derecede şikayetçidir, huzursuzdur. Bizim dilimizde küfürler oluyor. Bunları çocuklarımız anlıyor. Bugün en ufak şeye bip koyulurken dizide, ağır ithamla, küfür olduğu halde bip koymuyorlar. Kadınlarımız sokakta doğurmuş gibi gösteriyorlar. Bizi bunlar rahatsız ediyor. Bizim hanımlarımız sokakta doğurmuyor. Benim kendi çocuğum annesine, 'Sen beni sokakta mı doğurdun?' diye soruyor. Bu şekilde bizlere küfür, aşağılayıcı şeyler var" dedi.

Dizide 'çingene' kelimesinin sıklıkla kullanıldığını kaydeden Koyuncu, "Çingene kelimesi yasal olarak zaten yasak. Bir evin içinde bir aile hırsız gibi gösteriliyor. Romanları hırsız olarak bu dizide gösteriyorlar. Dizinin yapımcısının bizden özür dilemesini, dizisine devam edecekse formatının değiştirmesini istiyoruz. Biz Roman dizilerine karşı değiliz ama nasıl Romanları, Türk'ün, Kürt'ün, başka bir ırkın dizisini yapıyorsa, araştırıp yapıyorsa bizimkini de lütfen araştırıp yapsın. Mahallemize kendisini bekliyoruz. Aksi takdirde bizimle mahkemelerde karşılaşacağını söylüyoruz. Bu şekilde dizi devam ederse bizim eylemlerimiz devam edecek. Biz yasal yollardan gereken cevapları vereceğiz" diye konuştu.

Koyuncu, mahallerinde dizinin aksine çocukların sporcu olduğunu ve birçok başarıya imza attıklarını belirtti.