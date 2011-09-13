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Ekonomi

Romanlara istihdam için toplanıyorlar ANKARA (A.A)

13 Eylül 2011 13:26

-Romanlara istihdam için toplanıyorlar ANKARA (A.A) - 13.09.2011 - Avrupa Birliği'nin (AB) desteği ve Roman vatandaşların derneklerinin talebi üzerine Türkiye İş Kurumu (İŞKUR), Türkiye'de yaşayan yaklaşık 3 milyon Romana istihdam sağlamak amacıyla 15 Eylül Perşembe günü İzmir'de, ilgili kurumların katılımıyla bir toplantı düzenleyecek. İŞKUR tarafından başlatılan ''Romanlara Yönelik İstihdam Stratejisi'' kapsamında, Roman nüfusunun yoğun olduğu İzmir, Çanakkale, Edirne, Tekirdağ gibi illerin de aralarında bulunduğu 15 ilde istihdam sağlamak amacıyla AB'deki Roman temsilcileri, İŞKUR İl Müdürleri, üniversiteden öğretim üyeleri ve ilgili birimlerin temsilcilerinin katılımıyla 15 Eylül Perşembe günü İzmir'de bir toplantı yapılacak. Toplantının ardından İŞKUR, Romanların bilinçlendirilmesi, özelliklerine uygun mesleklere yönlendirilmesi ve vasıfsız kişilere meslek kazandırılması amacıyla bu vatandaşların eğilimlerine göre mesleki kurslar düzenleyerek, istihdam garantisi ile çalışma hayatına girmelerini sağlayacak. İŞKUR Ankara İl Müdürü Talip Altuğ, Ankara'da 70 bin Roman vatandaşın yaşadığını belirterek, ''Elekçi, çalgıcı, kağıt toplayıcı ve farklı grupların oluşturduğu Romanları, işe yerleştirmek için 15 Eylülde İzmir'de yapılacak toplantının ardından meslek kursları düzenleyeceğiz'' dedi.

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