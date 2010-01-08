Romanlara 'Dönün, tedbir aldık' dendi ama...

T24 - Manisa’da yaşanan olayların ardından Selendi’den göç ettirilen Roman vatandaşlar için güvence verildi. Vali “Geri dönün. Devlet tedbir alacak” dedi, ancak Romanlar geri dönme konusunda isteksiz.



Manisa Valisi Celalettin Güvenç’le görüşen İzmir Romanlar Derneği Başkanı Abdullah Cıstır, NTV’ye konuştu.

Vali Güvenç’le yaklaşık üç saat görüştüklerini belirten Cıstır, “İçerik olarak tartıştık. İsteyen vatandaşlar önümüzdeki 1-2 gün içinde Salihli’ye dönebilecek” dedi.

Valinin güvence verdiğini söyleyen Cıstır, şöyle konuştu: “Sayın Valimiz geri dönmek isteyenler varsa devletin her türlü tedbiri alacağını söyledi. Selendi’nin adı kötüyü çıkmaması, toplumsal barışa katkı sunması, Selendililerin bağırlarına basmaları için çağrı yapılması noktasındaydık.

Sayın Ahmet Ersin ve Şahin Mengü oraya varmak üzereler. Oradaki ilçe başkanları ile görüşme yapıp sağduyu için Selendi’ye gideceğiz. Roman vatandaşların Gördes'e giderek Selendililerle kucaklaşması için iknaya çalışacağız. Sayın Valimiz, 6 ay ya da 1 yıllık kiralarının ödeneceğini söyledi. Arzu edilirse prefabrik ev de yapılacak.”

Romanların geri dönmek konusunda niyetli olmadığını söyleyen Cıstır, “Can korkusundan dolayı dönmek noktasında kanaatleri yok. Bunu gidermek için ziyaret edeceğim, dönmeleri için zemin yoklaması yapacağım” dedi.

Yılbaşı gecesi bir kahvehanede sigara içilmesi nedeniyle çıkan tartışma, 5 gün sonra büyümüş, Selendi'de yaşayan Romanlar ile ilçe sakinleri arasında kavga çıkmıştı.