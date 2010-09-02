Romanlar zorla Kosova'ya gidiyorlar

T24- Avrupa ülkelerinden mülteci Romanların Kosova'ya geri gönderilmelerini değerlendiren Kosova Geri Dönüş ve Topluluklar Bakanı Saşa Raşiç, Romanların dönüşünün hükümeti zor duruma düşüreceğini söyledi.



Geri dönüşlerin kalıcı olması için uluslararası toplumdan maddi destek isteyen Bakan Raşiç, "Aksi takdirde bir sosyal felaket yaşanabilir" uyarısında bulundu.



Habertürk'ün haberine göre, Kosova'ya her ay yaklaşık 700 mültecinin geri gönderildiğine dikkat çeken Bakan Saşa Raşiç, geçenlerde ülkenin kuzeyindeki Mitroviça'da Avrupa Komisyonu'nun ve hükümetin desteğiyle Romanlar için 38 evin inşaatına başlandığını bildirdi.



Kosova'nın kendi imkanları ile bu kadar mülteciye yer bulmasının ve sağlıklı yaşam alanları yaratmasının mümkün olmadığını sözlerine ekleyen Raşiç, "Avrupa ülkelerinden ekonomik destek olmazsa sosyal felaket yaşanabilir. Avrupa Birliği'nden bu konuda duyarlı olmasını bekliyoruz" diye konuştu.



Bu yılın başında Kosova'daki Roman kamplarını ziyaret eden Avrupa Konseyi İnsan Hakları Komiseri Thomas Hammarberg, Avrupa ülkelerinin mülteci Romanları zorla geri göndermelerinden kaygılandığını bildirmiş ve Avrupalı liderlere bu karardan vazgeçmeleri çağrısında bulunmuştu.