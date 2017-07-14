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Spor

Roma'nın teknik direktöründen Cengiz Ünder yorumu: İlginç bir oyuncu; önemli yeteneklere sahip

"Umarım en iyi şekilde uyum sağlar, ona yardım etmeli ve onu anlamalıyız"

14 Temmuz 2017 17:53

Süper Lig ekiplerinden Başakşehir'in 20 yaşındaki genç yeteneği Cengiz Ünder, 15 milyon Euro'luk Türkiyeli futbolcular içerisinde rekor olan bir bedel ile İtalya'nın Roma takımına transfer oldu. Roma'nın teknik direktörü Eusebio Di Francesco, Cengiz Ünder'i tanımlarken, "İlginç bir oyuncu. Önemli yeteneklere sahip olduğu konusunda sizi temin ederim" ifadesini kullandı.

Di Francesco, sarı-kırmızılı takımın yeni sezon hazırlıklarını sürdürdüğü ülkenin kuzeyindeki Pinzolo kasabasında dün akşam düzenlenen taraftarla buluşma organizasyonunda soruları yanıtladı. 47 yaşındaki teknik adam, kendisine Cengiz Ünder'in sorulması üzerine şöyle konuştu:

"İlginç bir oyuncu. Geçmişte gelen Türkiyeli oyuncuların İtalya'ya uyum sağlamasının kolay olmadığını biliyoruz ama o umarım en iyi şekilde uyum sağlar. Ona yardım etmeli ve onu anlamalıyız. Önemli niteliklere sahip olduğu konusunda sizi temin ederim." 

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Roma, daha önce de Türkiye'den genç oyuncu transferi yapmış; Fenerbahçe forması giyen Salih Uçan'ı satın alma opsiyonlu olarak 2 yıl kiralamış ancak bu opsiyonu kullanmama kararı almıştı.

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