Roma’nın gözü Crespo'da



La Gazzetta Dello Sport’a göre Roma, Inter’in golcüleri Hernan Crespo ve Victor Obinna için harekete geçti...



La Gazzetta Dello Sport’a göre, Luciano Spalletti iki oyuncu ile de ilgileniyor. Eğer bu oyuncuların transferi gerçekleşirse, o da kullanmak zorunda olduğu 4-5-1 taktiğinden başka varyasyonlar da deneme şansı bulabilecek.



Takımda da fazla şans bulamayan Arjantinli yıldızın transferi zor görünmüyor. Kendisi de top oynamak istediğini defalarca belirtmişti. Spaletti eğer taktik değiştirmeye karar verirse, Roma’nın yıldız oyuncuya teklif götürmesi bekleniyor.



Alınan haberlere göre, Obinna da Roma’nın transfer listesinde bulunuyor. Nijeryalı genç oyuncu da Ocak ayında transfer olabilir.



Ayrıca Obinna, Inter’in UEFA’ya yolladığı listede bulunmadığı için Roma, genç yıldızı Şampiyonlar Liginde oynatabilir.



Diğer yandan, Jose Mourinho’nun Nijeryalı oyuncu Obinna’yı bırakmaya pek niyeti yok gibi gözüküyor.